Slzy v očích, bezmoc, zklamání. Málo platné, odvrácená tvář olympijského karnevalu je pro diváky stejně atraktivní jako opojná radost vítězů. A pokud jde o nevyzpytatelný tokijský turnaj tenistek, dostává se obecenstvu víc než dostatečné nálože emocí. Na rozpálených modrých kurtech v parku Ariake se už zhroutil medailový sen několika favoritek.

Hlavní důvod? Vedro, dusno, vlhko. Některé hráčky se tím dokáží srovnat lépe, jiné hůře.

„Úplně mi odešly nohy, byly jako žvýkačky. Nešly tam, kam jsem potřebovala. Začala jsem víc kazit a nevěděla jsem, jak z toho začarovaného kruhu ven,“ smutnila Petra Kvitová po svém pondělním vyřazení ve druhém kole. Ve třetí sadě se úplně složila, Belgičanka Alison van Uytvancková jí nadělila kanára. Smutné loučení české hvězdy.

Zatímco Kvitové navíc situaci komplikovalo její astma, Barboru Krejčíkovou v úterý dohnal extrémně náročný program posledních týdnů. „Úplně mi došla šťáva,“ posteskla si po prohře se Švýcarkou Belindou Bencicovou. V prvním setu ještě Češka dominovala, pak ale jako mávnutím kouzelnou hůlkou přestala stíhat. „Hlava pořád chce, ale když je tělo tak zbitý, je to prostě náročný,“ konstatovala Krejčíková.

Plíšková ztratila jiskru

Podobně ostatně mluvila i Kvitová. „Nejhorší bylo, že jsem v sobě nemohla najít něco, čím bych to zlomila,“ vrtěla hlavou dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Zpátky ke Krejčíkové: od poloviny května dokázala vyhrát 22 zápasů ve dvouhře a získala tituly na Roland Garros, ve Štrasburku a v Praze. Další nálož představuje čtyřhra, v níž na pařížské antuce rovněž triumfovala. Není divu, že jí to v extrémních podmínkách v Tokiu dohnalo. „Žádné zranění necítím, spíš je to únava z náročného programu. Hodně to bolí, chtěla jsem tu uspět,“ hlesla Krejčíková.

V úterý v singlu vypadla také Karolína Plíšková. „Kdybych byla trošičku líp na nohou a svěžejší, asi by to vypadalo líp. Byla jsem tady čtyři dny v kuse od rána do večera, to úplně nepřidá. Fyzicky se cítím dobře, ale nějakou jiskru člověk ztratí,“ řekla po prohře s Italkou Camilou Giorgiovou.

Ósakaová pod tlakem, na Češku neměla

Už v prvním kole olympijského turnaje se poroučela světová jednička Ashleigh Bartyová. Domácí ikona a druhá nasazená Naomi Ósakaová zase v úterý zůstala na senzační raketě Markéty Vondroušové.

Hvězdnou Japonku nedohnala ani tak únava (v poslední době toho moc neodehrála), jako spíš nesmírný psychický tlak. Celá země od této křehké a poněkud stydlivé dámy, která zapálila olympijský oheň, čekala zlato.

„Toho tlaku bylo trochu moc, vždyť jsem na své první olympiádě. Nedokázala jsem se s tím srovnat,“ uznala pak Ósakaová. Dodejme zároveň, že Vondroušová proti vítězce čtyř grandslamů podala parádní a nebojácný výkon. Za výhrou si od začátku sebevědomě šla a zvítězila zcela zaslouženě. „Nepřipouštěla jsem si, že je na druhé straně Ósakaová,“ usmívala se.

Kdo tedy dokráčí k medailím? Ženský turnaj je otevřený jako málokdy…

Jeden debl končí, druhý jde dál



Krejčíková i Plíšková měly včerejší program ještě zostřený tím, že jen krátce po hořkých prohrách ve dvouhře je čekaly deblové zápasy. „Jsem děsně vyždímaná a Katka mi bude muset hodně pomoct,“ obracela se Krejčíková o pomoc k parťačce Kateřina Siniakové.



Pomoc přišla – první nasazený pár zdolal španělskou dvojici Badosaová, Sorribesová 6:2, 5:7, 10:5 a je ve čtvrtfinále. Naopak Plíšková spolu s Vondroušovou nestačily na Brazilky Pigossiovou a Stefaniovou.