Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál na olympijských hrách v Tokiu rozjížďku na kilometrové trati a postoupil přímo do sobotního semifinále. Jeho mladší bratr Petr musel po třetím místě v rozjížďce do čtvrtfinále, ve kterém dojel čtvrtý a v dalším programu se již nepředstaví.

Kanoista Martin Fuksa na OH | Foto: ČTK

Osmadvacetiletý Martin Fuksa se po startu držel v čele, poté sice klesl na třetí místo, ale v závěrečné části se posunul zpět do vedení a ve finiši vítězství udržel. "Já jsem se ale tak docela šetřil, takže jsem věděl, že do finiše mám (síly). Pak jsem to zkusil lehce zvednout, byl jsem furt první, tak jsem si říkal, že by to chtělo udržet a zvednout si sebevědomí, že dojedu první v rozjížďce, i když to nic moc neznamená. Jen to, že jsem si ušetřil jednu jízdu, a to je nejdůležitější," řekl úřadující mistr Evropy Fuksa.