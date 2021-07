Z dnešního pohledu to zní až komicky. Japonsko situaci kolem očkování příliš nezvládá, nákaza se opět šíří a vláda nyní čerstvě rozhodla o tom, že v Tokiu bude vyhlášen nouzový stav. Celkem už počtvrté. Trvat by měl vlastně až do konce olympijské show, ba ještě déle.

„Pokud chceme zabránit šíření nákazy do zbytku země, nemáme jinou možnost,“ uvedl japonský premiér Jošihide Suga. Jeho vláda čelí rostoucí kritice za zmatky v protipandemických opatřeních, kterými chtěla Tokio před blížící se olympiádou (a rovněž blížícími se volbami) vrátit alespoň částečně do „normálního“ stavu.

Částečné rozvolnění je provázeno i krajně nepopulárními opatřeními, jako je zákaz prodeje alkoholu a brzké zavírací hodiny barů a restaurací. Zjevně to nepomohlo.

Podle některých médií byl dalším pravděpodobným krokem zákaz přítomnosti fanoušků na hrách. „Z politického hlediska je teď zákaz diváků nevyhnutelný,“ citovala agentura Reuters zdroj z vládních kruhů.

K tomu nakonec také došlo. Oznámili to zástupci organizačního výboru po čtvrtečním jednání s vedením Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Je tak zřejmě definitivní, že sportovci budou závodit bez podpory z publika.

MOV přitom spolu s pořadateli nedávno oznámil, že kapacita hledišť na sportovištích bude omezena na 50 procent, případně na maximální počet 10 tisíc diváků. Už dříve bylo jasné, že přítomni budou jen fanoušci z Japonska, ne ze zahraničí.

