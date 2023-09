Seriál o češtině Slovíčkaření: Kde se vzala láska, to ví Lady Greensleeves

„Láska – to jsou jen písmena a z těch písmen se slovo skládá. Co však to slovo znamená, to, věřte, věděla bych ráda.“ Dávný text Jiřího Suchého zpívávala Ljuba Hermanová na prknech pražského Divadla Na zábradlí. Nebyla jistě sama, kdo se chtěl podívat na zoubek onomu podivnému citu, ale i zvláštnímu slovu, jímž ho lidé označují. „Love is just a four-letter word,“ brouká americká folkařka Joan Baez písničku svého přítele Boba Dylana. Ani ti dva si s láskou nevěděli rady. Dá se k ní vůbec ještě něco říct?

My Lady Greensleeves. | Foto: Wikimedia Commons, Dante Gabriel Rossetti, Public domain