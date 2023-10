Seriál o češtině Slovíčkaření: Mohli se potkat Habakuk, mameluk a hašašíra?

U některých slov je nám, hned jak je někdo vysloví, úplně jasné, že do našich krajů připutovaly odjinud. A že původně asi neznamenaly přesně to, co označují dnes. Často jde o nelichotivé nálepky, jež dáváme lidem, kteří nás nějakým způsobem štvou. Přitom ale ani sami nevíme, co vlastně říkáme. Tak schválně, střelte jen tak od boku: kdo je pro vás mameluk, habakuk či hašašíra?