Seriál o češtině Slovíčkaření: Kalup, furiant či maděra. Je libo tanec?

Co Čech, to tanečník? Nejspíš ne, ale po bližším ohledání některých starších českých výrazů by se to tak opravdu mohlo jevit. Nevěřili byste, kolik známých slov u nás původně označovalo tanec, povětšinou lidový – takový, který byste si v minulých staletích mohli „skočit“ s děvčetem či mládencem na vesnické zábavě nebo po práci u sedláka na udusané hlíně vzadu za stodolou.