Do dalšího dílu videocastu Deník s nadhledem si moderátor Roman Štěpánek pozval mladého podnikatele Dominika Píchala, který je zakladatelem a spolumajitelem úspěšné firmy Grizly. Prestižní magazín Forbes ho nedávno zařadil do rubriky 30 pod 30, která každoročně vybírá 30 mladých úspěšných lidí. Ve videocastu na téma Jak se osamostatnit a začít podnikat Dominik Píchal mluvil o svých podnikatelských začátcích i o budoucnosti.

Talkshow Deník s nadhledem, tentokrát s Dominikem Píchalem ze společnosti Grizly.cz | Video: Deník/Roman Štěpánek

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Převzetí e-shopu

* Kdy přišel zlom

* Vybudování firmy

* Jak relaxuje

* Podle čeho firma vybírá lidi

* Umělá inteligence

Džíny vytlačily proteiny

Podnikání měl Dominik Píchal v rodině. Svému otci odmala pomáhal ve firemních skladu i v prodejnách, a když studoval na vysoké škole, začal se zabývat myšlenkou na provozování svého e-shopu. „Říkal jsem si: Fajn, baví mě cvičení, tak k tomu začnu něco prodávat. Bude to pro mě něco jako brigáda - a třeba i lépe placená,“ vzpomíná ve videocastu Dominik Píchal.

Jeho tatínek provozoval obchody s oblečením a k tomu od roku 2011 také e-shop, ale přišla ekonomická krize, a proto se v roce 2014 rozhodl svůj e-shop zrušit. Když se o tom šel poradit se synem, Dominik mu nabídl, že e-shop převezme. „Smazal jsem doménu, přehodil jsem to na Grizly a začal tam nabízet sportovní výživu,“ vypráví Dominik. Tak z e-shopu zmizely džíny a nahradily je proteiny.



„Měl jsem nějakou vizi, proč to chci dělat a jak to chci dělat. Nemusí jít nutně o to, zda mám byznys plán a budu vydělávat deset nebo sto tisíc korun. V začátcích je důležité mít trochu punkový přístup, ale také musíme vědět, že to neděláme pro zábavu a že je to něco, co nás bude živit. Takže trochu počítat by se mělo,“ vysvětluje.

Půl roku bez objednávky

Dominik měl podporu své rodiny, ale prý tehdy nikdo moc nevěřil, že jde opravdu o byznys. „Spíš se na to dívali jako na nějakou zábavu, že si tam něco šudlám při vysoké škole. Byznysový potenciál v tom nikdo neviděl,“ říká pobaveně.

Začátky ovšem nebyly jednoduché - první objednávka do e-shopu přišla až za půl roku. „Seděl jsem nad tím na kolejích, nic z toho neměl, nevěděl jsem jak dál, takže vydržet do toho zlomového momentu a čekat, kdy se všechno obrátí, bylo dost těžké,“ vzpomíná podnikatel.

Zlom prý přišel ve chvíli, kdy se Dominik Píchal začal v oblasti podnikání více vzdělávat, uvědomil si, že má blízko ke zdravé výživě, a k doplňkům stravy, které do té doby nabízel, přidal produkty z oblasti zdravých potravin. Pochopil také, že už nechce jen přeprodávat produkty na e-shopu, rozhodl se vybudovat vlastní značku a produkovat sušené ovoce, oříšky a semínka. „Tehdy jsem si řekl: Aha, tak tohle už bude byznys!“ vypráví.

Mám rád výzvy

Na začátku se o všechno staral sám, vzdělával se v oboru, sledoval úspěšné projekty a hledal inspiraci. „Nepřišel nikdo, kdo by mi řekl: Dělej to tak a tak. Ale podle mě neexistuje univerzální návod, který by ti poradil: Udělej těchto deset kroků a budeš úspěšný. Nebojím se zkoušet nové věci, mám rád nové výzvy. Z jedné strany na to jdu punkově, ale z druhé strany mám kalkulaci. Důležité je mít otevřenou mysl, poslouchat různé názory a vybrat si z nich,“ popisuje Dominik Píchal.

Moment, kdy by toho už měl dost a chtěl by s podnikáním skončit, prý nikdy nezažil. A to i přesto, že se našli takoví, kteří jeho mládí a nezkušenosti v podnikání zneužili.

Po devíti letech budování firmy má 160 zaměstnanců. Rozhodně to však neznamená, že by tam chodil už jen na kontrolu. „Pořád je to hodně náročné. Každý rok máme nové starosti. Vždy, když se někde objeví nějaký problém, tak vypomůžu,“ říká. V nemalém pracovním nasazení získal i titul bakaláře. „S odřenýma ušima. Ale v tomto prostředí se na vysokoškolské tituly moc nehraje,“ podotýká Dominik.

Propojení práce a soukromí

Jak člověk, který vybudoval a dále rozvíjí úspěšnou firmu, relaxuje? „Pro mě je můj životní styl v propojení práce a soukromého života - a vlastně to nerozlišuju. Mám to spojeno v jedno a v této fázi života mi to velmi vyhovuje. Když se chci věnovat práci, věnuji se práci, ale když se rozhodnu, že si dnes ve dvanáct půjdu zacvičit nebo budu týden s rodinou na dovolené, tak to udělám,“ říká podnikatel.

Považuje to za velkou výhodu a také za jeden z benefitů, který mu podnikání přineslo. Díky tomu se nebojí, že by se z něj stal workoholik, i když problémů, které firma řeší, je stále hodně. Dominik rád cestuje a rád poznává nové země. „Ještě nemám čas na ty cool aktivity, které provozují podnikatelé. Mám rodinu, dítě a firmu, a i když by se mi to líbilo, ještě musím počkat,“ usmívá se Dominik.

Co by Dominik poradil mladým lidem, kteří mají z podnikání obavy?

„Pro podnikání je důležitá zdravá sebedůvěra. Důležité je být si sám sebou jistý a nepodlehnout nějakým hejtům,“ říká. Podle měj je Česká republika dobré místo pro začátek podnikání. „Legislativa je na poměrně na dobré úrovni. Jsme vcelku otevřená společnost, takže je zde možné načerpat know how, a navíc české firmy hovoří o tom, co stálo za jejich úspěchem,“ vysvětluje Dominik Píchal. Podle něj je důležité vytrvat a nesrovnávat se s ostatními lidmi, mít vizi, nepodnikat jen kvůli penězům, ale současně myslet i na to, že je to byznys a že je potřeba jej rozvíjet.

Talentů je trhu práce dost

Zaměstnávat 160 lidí je náročné. A začíná to už jejich výběrem. „Je to další věc, která mě baví. S naší personální ředitelkou se snažíme dávat příležitost mladým talentům,“ říká Dominik Píchal. Pro firmu je důležité i to, jak nový pracovník zapadne do týmu, což je důležitější než jeho životopis. Prioritou je, aby to byl chytrý a šikovný člověk, který se chce rozvíjet. Má rád změny i nové věci. A samozřejmě něco umí a chce něco dokázat.

„Náš manažer pro Polsko a Maďarsko je třiadvacetiletý borec. Ale talentů je na trhu práce relativně dost,“ pochvaluje si Dominik. Firem jejich typu je u nás stále málo, takže jsou při hledání zaměstnanců v dobré pozici.

AI přijde. Ale nebude to hned

A jak vidí Dominik Píchal využití umělé inteligence v byznysu? „Články o AI nemám moc rád, protože to vypadá, že už za nás dělá všechno,“ přiznává, ale připouští, že jednou ta doba může přijít.

Nedávno byl konferenci Googlu, která se věnovala právě umělé inteligenci. Vyplynulo z ní, že v případě AI půjde o stejně převratnou záležitost, jakou se v minulosti stal příchod internetu nebo mobilních telefonů. Podle Dominika to bylo velmi zajímavé, ale i přesto si myslí, že na samém počátku stejně bude muset sedět člověk, který to bude vymýšlet.

„I když jsem mladý člověk, přesto jsem k rychlosti zavádění AI do našeho lokálního prostředí poměrně skeptický. Asi to přijde, ale v nějaké byznysové míře to potrvá aspoň pět let,“ podotýká Dominik.

Sám si nemyslí, že by nastala nějaká radikální změna a přišla totální nezaměstnanost, protože AI vezme lidem práci. „Hodně se skloňuje AI z pohledu bezpečnosti. Doufám, že technologičtí lídři se toho ujmou správným způsobem a že to globální svět posune k lepšímu,“ říká.