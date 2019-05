Zůstaňte doma a rozhodně nevětrejte. Pokud už musíte vyrazit ven, neběhejte a nedýchejte zhluboka. Podobnou výzvu slyší alespoň jednou do roka většina Čechů. Kvůli nadlimitním hodnotám smogu.

Podle České inspekce životního prostředí se dostanou do smogové situace, během níž úřady varují lidi před vysokým množstvím škodlivin v ovzduší, alespoň jednou do roka naprosto všechny české a moravské regiony. Průměrná doba, po kterou lidé musejí koktejl jedů vdechovat, je dokonce 282 hodin. To je skoro dvanáct dní.