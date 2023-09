Jedinou skutečnou jistotou v životě člověka je fakt, že zemře. Pokud přijdeme o někoho blízkého, k žalu nad jeho ztrátou se často přidává stres z příprav a zajištění posledního rozloučení. Pohřební firmy dnes poskytují komplexní služby, ale pro pozůstalé, kteří jsou v takové těžké situaci poprvé, může být obtížné se v nich orientovat. Jak si vybrat pohřební službu a kolik stojí pohřeb?

Obřad s uložením do hrobu je v Česku nejdražší. Samotné vykopání hrobu vyjde na šest až 12 tisíc korun. | Foto: Shutterstock

Otázka, kolik peněz si připravit na pohřeb, není jednoduchá. Ceny pohřbů se pohybují zhruba od 10 tisíc do 65 tisíc korun, ale mohou být i dražší. Navíc drtivá většina pohřebních služeb na svých webových stránkách nemá ceníky.

Pohřby trochu jinak. Nebožtíci aranžování na motorkách, roztleskávačky u rakví a jiné podivnosti:

Při úvahách nad cenou záleží na tom, pro jaký typ obřadu se rozhodnete, kterou pohřební službu posledním rozloučením pověříte i v jakém regionu to bude. Navíc se ceny energií a inflace odrazily také v pohřebnictví a stejně jako v jiných službách se i zde lidé mohou setkat s nepoctivostí.

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Co je důležité při sjednávání pohřbu

* Co říká o pohřbech zákon

* Kolik stojí kremace bez obřadu

* Zpopelnění s obřadem

* Kolik stojí obřad s uložením do hrobu

* Ceny rakví

Podle webového informátoru Pohřby.cz je v současné době v Česku přibližně 300 fungujících pohřebních služeb.

„Doporučujeme se vyvarovat pohřebních služeb a ústavů, kde vám budou do telefonu tvrdit, že je zakázané uvádět transparentně na internetu či do telefonu cenu pohřbu, nebo že vám ji řeknou až u nich v kanceláři. Na to velký pozor, právě můžete telefonovat s takzvanými šmejdy,“ varuje web Pohřby.cz.

Web připomíná, že při sjednávání pohřbu je důležité se zeptat, zda je v ceně také rakev, nebo zda jde o cenu bez rakve, a také jestli je v ceně zahrnuta i DPH.

Pohřby se řídí zákonem

Orientace v tom, co poslední služba zemřelému zahrnuje, přitom není nijak složitá. Záležitosti, které s pohřbem souvisí, totiž stanoví zákon o pohřebnictví a vyhláška o slušném pohřbení. Zákonem stanovená cena za zpopelnění činí 3800 korun a k zabezpečení pohřbu patří také

doprava pohřebním vozidlem z místa úmrtí a ke kremaci

chlazení – márnice

použití technických prostředků – hygienický vak a nosítka a osobní ochranné pracovní prostředky

úprava zemřelého - dezinfekce, svlečení, umývání, stříhání, holení, kosmetika

oblečení zemřelého

uložení zemřelého do rakve

manipulace s konečnou rakví a technickým prostředkem

administrativa

kremace

K tomu je potřeba přičíst ještě cenu za rakev, obřad, obřadní síň, hudbu, parte, věnce a květiny, případně vykopání hrobu a další záležitosti.

Kremace bez obřadu

Kolik tedy zaplatíme za pohřeb v roce 2023? Ceny za pohřeb s kremací bez obřadu se pohybují přibližně od 10 do 20 tisíc korun. Při tomto pohřbu se pohřební služba o zesnulého postará tak, jak ukládá zákon, ale nekoná se žádné rozloučení, jde pouze o zpopelnění v krematoriu bez účasti smutečních hostů.

Z pohřebních služeb, které své ceny zveřejňují na internetu, zřejmě nejlevnější pohřeb s kremací bez obřadu nabízí Pražská pohřební služba, která si za něj účtuje 9999 korun. Cena je však platná pouze v případě, že si službu sjednáte prostřednictvím on-line formuláře. Tato společnost je jedna z mála, která nabízí možnost objednat pohřeb přes internet.

Pohřební služba Marcela Bartoňová z Libereckého kraje nabízí nejlevnější pohřeb bez obřadu za 11 566 korun, naopak v sousedním Ústeckém kraji se cena kremace bez obřadu pohybuje kolem 18 tisíc korun.



Kremace s obřadem

Za pohřeb s kremací a obřadem zaplatíte přibližně od 22 tisíc do 45 tisíc korun. Cena zahrnuje pronájem obřadní síně, obřad, zpopelnění, rakev či služby řečníka.

Například Pohřební služby města Liberec nabízejí ekonomický pohřeb se smutečním rozloučením s účastí asi 20 hostů v malé obřadní síni libereckého krematoria za 24 642 korun a standardní pohřeb se smutečním rozloučením ve velké obřadní síni asi za 26 tisíc korun, Pohřební služba Ústí nad Labem organizuje základní pohřby s obřadem od 28 tisíc korun.

Celkovou cenu samozřejmě vždy ovlivní výběr rakve, koncepce obřadu i smuteční květiny, které mohou vyjít asi na 2000 až 8000 korun.

Zákonem stanovená cena za zpopelnění činí 3800 korun.Zdroj: Deník/Martin Singr

Nejdražší je obřad s uložením do hrobu

Nejdražší pohřební záležitostí je obřad s uložením do hrobu, za který můžete zaplatit v průměru od 25 tisíc do 65 tisíc korun. Cena může být ale i mnohem vyšší.

Samotné vykopání hrobu vyjde na šest až 12 tisíc korun. Například v Jičíně podle údajů pohřební služby Maják zaplatíte za vykopání a zahrnutí hrobu hlubokého dva metry 6660 korun. Pokud to bude v zimě a půda bude promrzlá, znamená to příplatek 25 procent.

Instalace a demontáž dočasné podlahy na hrob vyjde na 560 korun a dekorování hrobu suknem na 420 korun. Další platba je pro lidi, kteří spouštějí rakev do hrobu.

Za uložení urny se platí od 190 do 280 korun.

Věčný odpočinek na hřbitově není zadarmo

„S pohřbem do hrobu souvisejí i náklady na zřízení pomníku nebo desky, náklady na úpravu pomníku nebo desky, náklady na pohřeb samotný, hřbitovní poplatky a nájem za hrobové místo,“ upozorňuje web Krematorium.cz.

Někteří pozůstalí se nechtějí se svými drahými loučit v obřadních síních. Existují však pohřební služby, které jim nabízejí alternativu – obřady s rituálem vzpomínání, ceremonie se vzkazy zesnulému, které nesou do výšek lampiony, zasazení pietního stromu nebo heliový balon, který vynese popel zesnulého až na hranici stratosféry, kde praskne a popel se rozptýlí.

Náhrobek není právě levná záležitost. Podle velikosti a materiálu může stát 30 tisíc až 90 tisíc korun, ale i více.

„Po uložení rakve do hrobu je nutné platit pronájem hrobového místa,“ připomíná web Pohřby.cz.

I tyto částky se opět liší podle lokality. Například v Praze Petrovicích činí podle rozměru hrobu 110 korun za metr čtvereční za rok a dalších 340 korun stojí služby spojené s užíváním hrobového místa.

V Brně se platí 70 korun za metr čtvereční ročně, za urnový hrob je to částka 110 korun za metr čtvereční. Nájem se zpravidla platí na dobu deseti let a není dobré na jeho zaplacení zapomenout.

Rakev prostá i luxusní

Za rakev můžete zaplatit od tří tisíc do 63 tisíc korun, ale i více - podle toho, jaké budete mít nároky. Cena se odvíjí od použitého materiálu, typu zdobení a také velikosti. Nejlevnější je základní ekologická bezobřadní rakev vyráběná z topolového dřeva. Mezi levnější patří například rakve z borovicového dřeva, naopak dražší jsou rakve dubové. Mezi luxusnější a dražší patří také rakve amerického typu nebo rakve kovové.

Diamant. Kdo by chtěl mít drahou osobu neustále při sobě, může si nechat vyrobit, případně i vybrousit památeční diamant z uhlíku pocházejícího z vlasů nebo z kremačního popela zemřelého. Jeho cena se může pohybovat od 59 tisíc do 140 tisíc korun.

„Pohřební rakve se mohou řadit do mnoha kategorií, především podle typu dřeva a stylu zdobení, ale také například podle barvy, čalounění, vložky, typu madel nebo možnosti otevírání víka. Nejčastěji jsou v Česku kupované rakve celodřevěné, vyráběné z topolového, borového, smrkového nebo dubového dřeva,“ uvádí na svém webu pohřební služba Goodbye.

Pokud si zesnulý za svého života potrpěl na designové věci, je možné mu pořídit i zajímavou designovou rakev.

Urny jsou samozřejmě levnější – jejich cena začíná na 600 korunách a může činit i několik tisíc korun. Mohou být kovové, betonové, keramické, dřevěné, karbonové i křišťálové, prosté i zdobené například Swarovského krystaly.

