Těžko byste v Česku nebo na Slovensku hledali člověka, který by neznal píseň o řidiči kamionu, který jezdí po světě a myslí na svou lásku, aby se od ní nakonec dočkal zrady. Píseň Josefa Laufera Sbohem, lásko, já jedu dál letos oslavila čtyřicetileté výročí od chvíle, kdy zazněla poprvé. Stále je nesmírně populární a řidiči kamionů ji považují za svou neoficiální hymnu. Její zpěvák a spoluautor Josef Laufer se z toho však radovat nemůže. Už třetí rok je v kómatu.

Píseň Sbohem, lásko, já jedu dál, byla neodmyslitelnou součástí koncertů Josefa Laufera. | Foto: se svolením Lukáše Prokeše

Josef Laufer: Sbohem, lásko, já jedu dál

Zdroj: Youtube

CO SE V ČLÁNKU DOČTETE:

* Kdy píseň Sbohem, lásko, já jedu dál vznikla

* O čem byl původní text

* Kdo píše Josefu Lauferovi texty

* Jaký je vztah řidičů k písni

* Zdravotní stav Josefa Laufera

Nečekaný hit

Píseň Sbohem lásko, já jedu dál byla nahrána na konci dubna roku 1983 ve Smetanově divadle jako jedna ze skladeb na dlouhohrající desce Josefa Laufera Důvěrně známý. Vydala ji společnost Panton.

Na albu byly songy, které měly rozhodně větší potenciál stát se hity, ale pomalá zadumaná píseň o lásce řidiče kamionu (ještě navíc se špatným koncem), je nečekaně v tomhle ohledu předčila.



Nahrává se anketa …

Píseň se stala brzy známou, zněla z rozhlasu i z televize a mnoho dálkových řidičů, kteří většinu času žili v na cestách a v odloučení od svých blízkých, v ní našlo část svého příběhu i sebe sama.

O tulákovi nebo o tirákovi?

Hudbu k písni složil Vladimír Severa a slova napsal sám zpěvák. Josef Laufer text složil během jediné jízdy autem. Hudební kritici nad tímto počinem sice příliš nejásali, ale to nic nezměnilo na tom, že lidé píseň Sbohem, lásko, já jedu dál nepřestali mít rádi, ačkoliv od jejího vzniku uplynuly čtyři desítky let. Pro řidiče kamionů se už krátce po svém vzniku stala srdeční záležitostí a neoficiální hymnou.

A stala se také největším hitem Josefa Laufera. I když předtím i potom nahrál řadu písní, žádná už nebyla tak slavná a ani on se netajil překvapením z toho, jak dlouho je tato skladba populární.

Josef Laufer stále čeká na zázrak, v kómatu je už třetí rok

„Je takovým malým zázrakem, že zrovna tahle písnička se stala hitem a dokonce takovou hymnou tiráků,“ řekl Josef Laufer před několika lety Deníku.

Ironií je, že píseň původně neměla mít s řidiči kamionů vůbec nic společného. „Měla se jmenovat S tím klukem na nábřeží a měla vyprávět o tulákovi, kterého potkávali chlapci na jednom pražském nábřeží. V hlavě jsem nosil její melodii, pak jsem usedl za volant a najednou mě napadla věta Sbohem lásko, já jedu dál. Přijel jsem domů a za dvě hodiny byl text hotový,“ vyprávěl Josef Laufer.

Později přiznal, že to byla nejrychleji otextovaná píseň ze všech pěti stovek skladeb, které kdy psal. „Jiný text mi trvá třeba týden, čtrnáct dní,“ řekl.

Vystoupení Josefa Laufera mívala vždy velký ohlas.Zdroj: se souhlasem Bohumila Bečičky

Text si napsal sám

Pro mnoho lidí bylo překvapením, že text je Lauferovým dílem a že jejich oblíbený zpěvák textuje skladby zcela běžně. Začal psát hned v počátcích své pěvecké dráhy, protože mu bylo jasné, že renomovaní textaři nebudou mít zájem spolupracovat s neznámým začínajícím zpěvákem.

Postupem času s ním sice začali pracovat tak slavní textaři, jakými byli například Zdeněk Borovec či Eduard Krečmar, ale to mu elán a chuť do psaní nevzalo. „Dokonce jsem jich několik napsal i svým kolegům,“ prozradil Josef Laufer.

„Jsem si vědom toho, že některé ty texty jsou lepší, jiné horší, ale vždyť taky nejsem vycvičený literát,“ uvedl pro Deník.

Výhodou pro něj bylo, že ovládá několik světových jazyků, takže se u zahraničních písní mohl zaměřit na překlady a přebásnění původních textů.

„Někdy jsem si napsal i svůj příběh, jako například v případě písně Mary Anne, která se v originálu jmenuje Old Shep a nazpíval ji Elvis Presley. A třeba v písních Město Detroit, v originálu Detroit City, nebo Tango pro starou lady - It Takes Two to Tango jsem použil španělskou češtinu,“ vysvětlil zpěvák. Se slovíčky si prý hraje velmi rád.

Hymna řidičů kamionů v Čechách i na Slovensku

Úspěch písně Sbohem, lásko, já jedu dál Josefa Laufera samozřejmě těšil. „Zpívám ji velmi často, lidé si ji přejí. Ale mně to nevadí,“ řekl před několika lety.

Řidiči kamionů si ho dokonce začali zvát na svá setkání. Když zpěvák v roce 2017 přijel na sraz kamionů do Truck Areny Šikland, účastníci ho přinutili, aby jejich neoficiální hymnu zazpíval hned dvakrát. Josef Laufer pak byl pozván i na další ročníky.

Petr Kotvald zastavil čas. I s šedinami vypadá líp než před dvaceti lety

Píseň mají v oblibě také řidiči na Slovensku. I na jejich srazech zpěvák se svou skladbou vystupoval. Později vyprávěl, jak ho dojal jeden z řidičů, který měl přes celou kabinu jeho portrét a velkými písmeny vyvedený nápis Sbohem lásko, já jedu dál.

O tom, že si tiráci vzali píseň za svou, svědčí i komentáře na YouTube.

@buri406: Fakt bombastická písnička, když jsem taky brázdil s kamionem evropské dálnice, tak tahle písnička nesměla chybět, bez ní to prostě nešlo…

@kolomanolah1124: Kamioňáci ten song milují a nenávidí zároveň, protože se každý tak trochu bojí, aby se mu to nestalo, jak je to v písni.

@martinpo62: Čo dodať k tejto věci, asi ani není čo, je to moja srdcovka a počúvam ju často, keď som na cestách sám v aute! Ďakujem, Jožko, za tento nesmrtelný hit!

Josef Laufer zůstává v kómatu

Až do roku 2020 žil Josef Laufer aktivním životem. Vystupoval v divadle Broadway a plánoval premiéru nového muzikálového představení, na němž se autorsky podílel. Svou práci tehdy přerušil kvůli operaci srdeční chlopně. Měla to být jen krátká přestávka, operační zákrok však skončil fatálně. Objevily se problémy a pacient se neprobral z narkózy.

Jana Plodková: Můj život není tak divoký, aby stál za sledování

Od té doby je Josef Laufer v kómatu, leží v nemocnici a ani léčba, ani rehabilitace mu k návratu do normálního života nepomohly. Je v takzvaném vegetativním stavu, má otevřené oči, ale při vědomí je pouze částečně.

Loni mu zemřela manželka, letos v létě oslavil 84. narozeniny. O ničem z toho však Josef Laufer neví. Jeho dcera Ester, která ho pravidelně navštěvuje, pouští mu vzkazy od kamarádů a kolegů a vyřizuje vzkazy fanoušků, věří, že její otec se jednoho dne probere.