Jak připomenul známý cestovatelský web atlasobscura.com, vůdce bolševické revoluce zemřel v roce 1924. Přál si být pohřben do země, leč nestalo se. Jeho souputníci i pod tlakem veřejnosti tělo nechali i na základě poznatků o mumifikaci z dob starého Egypta nabalzamovat a vystavit v dočasné stavbě ze dřeva. V roce 1930 pak bylo otevřeno trvalé mauzoleum, kde jsou Leninovy ostatky v rakvi zakryté neprůstřelným sklem přístupné dodnes.

Občas se Lenin koupe v glycerolu

„V sarkofágu je udržována stálá teplota 16 stupňů Celsia a vlhkost 80 až 90 procent. Každý týden je tělo pečlivě ošetřeno proti napadení plísněmi. Každých osmnáct měsíců je pak ponořeno do chemické lázně z glycerolu a draslíku po dobu třiceti dnů. V tomto období je mauzoleum zavřené. Každé tři roky pak dostává Lenin nový oblek,“ uvedl web atlasobscura.com.

Mauzoleum před časem navštívila i reportérka webu cnn.com Rebecca Bluitt. „Leninovo tělo je na tak významného historického muže nápadně malé, měřil jen 165 cm. A vypadá spíše jako jedna z voskových figurín Madame Tussaud, než jako dobře zachovalá mrtvola. Není ale moc času zabývat se detaily. Stráže totiž důsledně dbají na to, aby návštěvníci kolem rakve procházeli pomalým krokem a zástup měl tvar písmena U. Nesmí se tu mluvit, fotografovat a ani používat mobilní telefon,“ uvedla ve své reportáži.

Návštěva mauzolea byla silným zážitkem i pro reportéra britského listu The Guardian Justina McGuirka. „Je to jedna z nejpůsobivějších místností, do kterých jsem kdy vstoupil, i když je to částečně způsobeno prostředím místa. Černá žulová podlaha a stěny s motivem blesků z červeného mramoru – to máte pocit, jako byste byli v srdci hory,“ sdělil McGuirk ve svém článku.

Fronty na ikonu jsou už minulostí

Kdysi stály před mauzoleem dlouhé fronty, které často měly i přes 100 metrů. Své o tom ví i Alžběta Rudišová, která v minulosti navštívila Moskvu několikrát. Opakovaně byla i v mauzoleu.

„Muselo tam být naprosté ticho a všude stály stráže. Nesměli jsme s sebou mít žádná zavazadla ani aparáty, ty se musely odložit v nedaleké knihovně. Ostatky Vladimíra Iljiče Lenina byly nasvíceny a průvod kolem nich v úplné tichosti procházel,“ uvedla ve své vzpomínce na webu narodnikronika.cz Alžběta Rudišová.

V 90. letech po změně politických poměrů ve východní Evropě zájem návštěvníků o mauzoleum začal postupně opadat. Ale určitě neustal. Protože Lenin je zkrátka věčný.