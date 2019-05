Dříve záda pobolívala především starší ročníky, ale dnes se tento neduh přesunuje čím dál tím víc k mladšímu věku. Současný životní styl, kdy hlavním koníčkem je obrazovka počítače a zcela chybí pohyb, problém jenom zhoršuje. I na tento problém existují bylinky.

Třezalka tečkovaná | Foto: CC BY-SA 3.0: C. T. Johansson/Wikimedia Commons

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Látky v něm obsažené působí močopudně a podporují vylučování kyseliny močové. Často se užívá při revmatismu a dně. V revmatologii se jasanový list kombinuje zejména s květem tužebníku, listem černého rybízu. Pro regenerační koupel je výborné spojení jasanu s natí tymiánu. Koupel připravíte jednoduše, vezmete hrst sušených bylin a necháte namočené v litru vody do druhého dne. Potom směs krátce převaříte, přecedíte a vlijete do lázně, ve které byste měli vydržet přibližně čtvrt hodiny. Naordinovat byste si ji měli nejméně třikrát týdně až do odeznění problémů.