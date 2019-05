Mezi nejrozšířenější mylné domněnky patří, že cévní mozková příhoda se týká pouze osob starších 65 let. „Kvůli nezdravému životnímu stylu a všudypřítomnému stresu dnes nejsou výjimkou lidé mezi 30 až 40 lety, které mrtvice postihne,“ tvrdí MUDr. Jan Fiksa z Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve velmi výjimečných případech může mrtvice postihnout i velmi mladého člověka. Umírá na ni více žen než mužů.

Varovné signály existují!

Mrtvice člověka nezasáhne bez varování. Existuje tzv. poslíček mozkové příhody. „Může se stát, že krevní sraženina na chvíli ucpe některou z cév v mozku, což vede například k náhlé ztrátě zraku nebo neschopnosti mluvit. Mnoho lidí tomuto drobnému výpadku nevěnuje pozornost, protože příznaky většinou během několika minut odezní. Avšak za několik hodin, dní nebo týdnů může člověka postihnout cévní mozková příhoda s vážnými následky,“ vysvětluje neurolog.

Mrtvici lze předcházet

Stejně jako ostatním chorobám lze i mrtvici předcházet. Zdravý životní styl, dostatek pohybu, nekuřáctví, vyhýbání se stresu a pravidelné prohlídky u lékaře patří k základním zásadám, jak se této choroby vyvarovat. „Obzvláště pozorní by měli být ti, kteří mají v rodině nějakou genetickou zátěž nebo se u nich projevily některé z rizikových faktorů, například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol. Lidé by neměli podceňovat prevenci. Doporučuji, aby se seznámili s projevy mrtvice a tím byli schopni rozpoznat příznaky v prvních okamžicích. Mohou tím zachránit život nejen sobě, ale i někomu ze svého okolí,“ zdůrazňuje lékař.

Riziková je i antikoncepce

Hormonální antikoncepce, která obsahuje estrogeny, zvyšuje riziko vzniku mozko-cévních příhod a v kombinaci s rizikovými faktory, jakými jsou například kouření, hypertenze, cukrovka, poruchy metabolismu tuků, nemoci srdce, poruchy krevní srážlivosti, se zvyšuje nebezpečí cévní mozkové příhody. „Cévní mozkovou příhodou jsou více ohroženy mladé ženy kuřačky, které užívají hormonální antikoncepci. Chemikálie z cigaret poškozují stěny cév a zvyšují riziko výskytu sraženin,“ dodává MUDr. Jan Fiksa.

Co je příčinou?

Cévní mozkové příhody vznikají většinou na podkladě uzávěru mozkové tepny krevní sraženinou. Ta může vzniknout přímo v tepně zásobující mozek nebo je zanesena odjinud, většinou ze srdce. Mrtvice vzniká i na podkladě krvácení do mozku.

Nejčastější příznaky

* Náhlá ztráta citlivosti nebo porucha hybnosti v oblasti tváře, horních a dolních končetin na jedné polovině těla.

* Porucha komunikačních schopností. Pacient působí zmateně, nerozhodně, dezorientovaně.

* Porucha chůze a udržení rovnováhy.

* Prudká bolest hlavy.

* U nejtěžších typů může člověk ztratit i vědomí.

Hra o čas

Pacient po mozkové mrtvici by měl začít s rehabilitací a popřípadě s logopedickou léčbou co nejdříve. Na každé minutě totiž záleží! O tom se přesvědčila i naše čtenářka Eliška Richterová z Břeclavi. Jejího manžela postihla mrtvice ve 48 letech. „Hned v nemocnici jsme začali s rehabilitací ochrnuté pravé ruky a první lekci logopedické léčby muž absolvoval už na nemocničním lůžku. Jedna ze sestřiček mi dala kontakt na brněnskou kliniku Logo, která vyslala odborníka, a ten začal učit manžela znovu mluvit. Díky tomu, že jsme terapii začali okamžitě, rozmlouvání mu šlo mnohem snadněji,“ popsala čtenářka s tím, že po půl roce ambulantní zdravotní, logopedické i rehabilitační péče na klinice je její manžel schopen návratu do běžného života.

Pozor!

Pokud se u člověka projeví některý z příznaků, je nutné ihned zavolat záchranku a dispečink informovat o podezření na mozkovou příhodu. Jestliže se pacient dostane do specializovaného centra včas, zvýší se šance na úspěšnou léčbu. Ta nejenže pacientovi zachrání život, ale výrazně zmírňuje případné doživotní následky.