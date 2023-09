Půjdou děti první školní den do školy v dešti? Jaké počasí nás čeká v září

První den nového školního roku je vždycky malým přelomem pro děti, učitele i rodiče. Je hezké, když jim na cestě do školy svítí sluníčko, protože uvolňuje atmosféru a dodává zúčastněným optimismus. Ale není od věci, ani když prší, protože tím příroda říká: „Konec švandy, kamarádi, je čas pustit se do učení.“ Letos půjdou děti poprvé do školy v pondělí 4. září. Jaké počasí přivítá začátek školního roku? A jaké počasí bude celé září?

Když je v první školní den hezké počasí, dodá dětem, rodičům i učitelům optimismus. | Foto: Deník/Lucie Štrachová