Cesta do porodnice někdy může být pěkně napínavá. Jako u maminky Moniky z Nových Dvorů na Vysočině, která svůj velký den místo v nemocnici nakonec prožila v autě. „Měla jsem opravdu velký strach, zpětně jsem však za tak rychlý a bezproblémový porod ráda. U dcery jsem si užila vyvolávání, a i syn měl takto přijít na svět. Nakonec vše dopadlo jinak,“ svěřila se maminka, která 5. října po cestě do novoměstské porodnice porodila zdravého syna Lukáše.

Právě správné načasování je to, co straší nejednu budoucí maminku. Jak poznat, že už je to tady? Podle lékařů je několik základních situací, které jsou jasným signálem, že je na čase vyrazit. Jednou z nich je odtok plodové vody, kterým se ohlašuje zhruba každý desátý porod, nebo pravidelné děložní stahy. Právě bolestivě vnímané stahy jsou tím nejtypičtějším příznakem porodní činnosti. Žena ale ne vždy pozná, v jaké fázi se její porod právě nalézá.