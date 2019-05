/ROZHOVOR/ Stoupající výskyt rakoviny prostaty paradoxně souvisí se zvyšujícím se zájmem o prevenci. Výrazně pokročila i léčba a nabízí tak pacientům více možností. Rakovinu prostaty je možné zcela vyléčit, recidivy přesto hrozí vždy, uvádí primář Jiří Kubeš z Protonového centra v Praze.

Kdy by měli muži zbystřit a vydat se za obvodním lékařem či urologem?

Muži by měli zbystřit kolem pětačtyřicítky či padesátky a měli by podstoupit preventivní vyšetření hodnoty PSA v krvi optimálně jednou za rok. Také v případě, že se u nich nějakým způsobem změní charakter močení, nebo přichází erektilní dysfunkce. Potíže totiž mohou mít celou řadu příčin, většinou to není karcinom prostaty. Zbystřit by také měli ti, u nichž se onemocnění v rodině již vyskytlo, pokud měl tedy karcinom prostaty tatínek nebo strýc. Patří k rizikovější skupině.