Utěšujete se známými rčeními, podle nichž život „začíná ve čtyřiceti“ či v padesáti? Ba ne, to už „jedete z kopce“ a jste přinejmenším v poločase. Vrchol sil jste si užívali ve 24 letech.

| Foto: www.profimedia.cz

Vzpomínáte si, co jste zrovna vy dělali v onom mytickém věku 24 let? Ať to bylo cokoli, pak vězte: nikdy v životě už se vám to tak dobře dařit nebude. Tvrdí to alespoň tým badatelů z americké Simon Fraser University. Ti zkoumali, jak se v průběhu života vyvíjejí duševní síly člověka, jeho bystrost, rychlost, reakce apod.