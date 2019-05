Mozek se dá celkem snadno přeprogramovat, zjišťují čeští vědci. Stačí k tomu málo: podráždit ty správné neurony, tedy nervové buňky. Navíc obyčejným světlem.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/WAVEBREAK/Wavebreak Media LTD

V budoucnu by se tak dala vyléčit celá řada neduhů. Skončily by poruchy paměti, deprese, anorexie nebo nezvladatelná posedlost sexem. „Využití by to mohlo mít také při poruchách zraku nebo Parkinsonově chorobě, jejímž příznakem je mimo jiné celková svalová paralýza,“ pokračuje Ondřej Novák z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky. Nervové buňky, které způsobují problémy, by se podle něj jednoduše umlčely.