Do jihlavské zoo letos přibude velký kočkodan Rolowayův, kriticky ohrožený druh afrického primáta, kterému ve volné přírodě hrozí vyhynutí.

Párek těchto vzácných kočkodanů se na Vysočinu přistěhuje z Německa a dostane novou expozici, jejíž vybudování přijde na dva miliony korun.

Mezi plánovanými investicemi je i stavba nové expozice určené pro vřešťany a návštěvníci se mohou těšit také na rozšíření kolekce antilop, k nimž mají nově přibýt chocholatky modré. Jihlavská zoo se naopak chystá ukončit chov tuleňů, kterým se zde nedařilo.

Nejstarší zoo chystá oslavu

Zoo Liberec loni navštívilo 369 308 lidí. V zimním období je vstupné pro dospělého 130 a pro dítě 90 korun.

V horní části areálu liberecké zoo vzniká nový pavilon a chovatelské zázemí pro novozélandské papoušky nestor kea. Stavba vyjde asi na sedm milionů korun. Liberecká zoo je jedna z mála organizací na světě, které se daří nestory kea úspěšně odchovávat. „Proto jsme se rozhodli postavit jim zcela nový samostatný pavilon, díky kterému získají tito mimořádně chytří a ohrožení papoušci lepší a důstojnější chovatelské podmínky,“ uvedl pro Deník zoolog Jan Hanel.

Stavební ruch panuje i v uzavřeném pavilonu opic, jehož vnitřní část dostane design deštného pralesa. Liberecká zoo se letos také připravuje na oslavy 120. výročí svého založení, které začnou koncem roku vydáním knihy mapující historii nejstarší zoo v Čechách.

Bydlení na safari

Do Safari Parku loni zavítalo rekordních 669 432 lidí. V zimním období je vstup pro dospělého 225 a pro dítě 145 korun.

Největším hitem Safari Parku Dvůr Králové nad Labem je možnost ubytování přímo v areálu zoologické zahrady. Když zoo loni v listopadu spustila rezervace na ubytování v bungalovech v Safari Kempu na rok 2023, během dvou minut bylo vyprodáno. Zájemce neodradil ani fakt, že pobyty zdražily o několik set korun. Zoo nabízí k ubytování hotel, bungalovy, luxusní glampingové stany v korunách stromů či karavany. Pro čtyřčlennou rodinu vyjde víkend v bungalovech nebo glampingových stanech zhruba na 12 500 korun. Safari Park letos kromě jiného pořádá 1. dubna běh na záchranu kriticky ohrožených bongů horských, kterých na svazích Mount Kenya přežívají poslední desítky.

Medúzy a rosomáci

Do Zooparku Chomutov loni zavítalo 227 732 lidí. V zimním období je vstup pro dospělého 90 a pro dítě 50 korun.

Hitem chomutovského zooparku je ojedinělá expozice medúz, která byla otevřena letos v lednu. V oblých akváriích se vznáší asi 160 průhledných tvorů, kteří Zemi obývají už 700 milionů let a přes svou éterickou krásu umějí i pěkně požahat.

Také loni zoopark slavil významnou událost. Po sedmadvacetiletém chovu rosomáků sibiřských se zde narodil párek mláďat, což je poměrně ojedinělé. Podobným úspěchem se loni mohly pochlubit jen čtyři evropské zoologické zahrady. Návštěvníci se tedy mohou těšit i na dovádění rosomáků, kteří prý už loni na jaře řádili tak, že málem zdevastovali výběh.

Úspěch jménem Šiška

Pražskou zoo loni navštívilo 1,42 milionu lidí. V zimním období je vstup pro dospělého 250 a pro dítě 200 korun.

V letošním roce už si pražská zoo připsala první velký úspěch: na začátku února se zde narodila samička mláděte luskouna krátkoocasého, a stala se tak prvním mládětem svého druhu v narozeným v Evropě. Luskouní holčička dostala jméno Šiška a zatím zůstává v péči chovatelů.

Pražská zoologická zahrada, která patří k nejvýznamnějším zoo v Evropě, loni dokončila a otevřela pavilon Rezervace Dja určený pro gorily i další zvířata z africké Konžské pánve. Pavilon, v němž lidé mohou obdivovat také rostliny tropického deštného lesa, se dočkal skvělých ohlasů i od zahraničních odborníků.

Podle ředitele zoo Miroslava Bobka se velké pozornosti návštěvníků těší také samička hrabáče kapského a trojčata vlků hřivnatých.

Nová voliéra ve Zlíně

Do Zoo Zlín loni přišlo rekordních 798 514 návštěvníků. Sezonní vstupné pro dospělého je 100 a pro dítě 60 korun.

V zoo Zlín, která je nejnavštěvovanějším turistickým místem na Moravě, se v uplynulém roce střídala radost se smutkem. V létě zde slavnostně otevřeli Jaguar Trek, největší expozici pro jaguáry v Evropě, na sklonku roku však uhynul jeden ze zdejších jaguárů.

Samec Danny pošel na zaškrcení a zauzlení střev. Vedení zoo se nyní bude snažit sehnat za něj náhradu. Letos v létě se lidé mohou těšit na otevření rozlehlé voliéry supů a afrických ptáků, která vzniká v rámci výstavby druhé etapy vzdělávacího a chovného centra pro supy.

„Pro návštěvníky zde nabídneme i zajímavá představení,“ slíbil ředitel zoo Roman Horský. V létě bude dokončena také oprava asijské voliéry a expozice medvědů pyskatých.

Sedmdesátka s rozesmátými vlky

Do brněnské zoo loni dorazilo 325 294 návštěvníků. Vstupné pro dospělé je 150 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.

Letos to bude už sedmdesát let, co brněnská zoologická zahrada poprvé otevřela dveře návštěvníkům. Kulaté výročí zde budou slavit po celý rok. Pro návštěvníky je připraveno luštění křížovek s tajenkou na pokračování nebo možnost zapojení se do soutěže o zážitkový program, chystají se dvě výstavy a vydání knihy. Podle ředitelky zoo Radany Dunglové bude podrobnější program zoologická zahrada odkrývat postupně.

Zvířetem, které zde žije nejdéle, je sladkovodní želva orlície bornejská, která se sem před lety dostala jako pašované zvíře.

Nově brněnská zoo chová největší masožravé kachny severní polokoule, kajky mořské. Své návštěvníky potěšila také novou turistickou známkou. Zobrazuje „rozesmáté“ vlky, jejichž snímek obletěl celý svět.

Doubledeckerem za makaky

Loni do Zoo Ostrava přišlo rekordních 606 735 návštěvníků. V zimním období je vstupné pro dospělého 110 a pro dítě 60 korun.

V ostravské zoo se těší zájmu návštěvníků makaci lví a giboni bělolící, kteří se přestěhovali ze starého pavilonu do moderních chovatelských zařízení. Makaci lví mají k dispozici chovný a expoziční objekt s oploceným venkovním výběhem, expozici gibonů a kopytníků tvoří venkovní výběh s vnitřním dvoupodlažním zázemím.

Podle ředitele zoo Jiřího Nováka se makaci a giboni dočkali nových a nadčasových chovatelských zařízení, která jim nabízejí mnohem více prostoru, vzrostlé stromy a podmínky důležité pro jejich přirozené projevy a chování.

Lidem se loni líbila také možnost cestovat v letní sezoně do zoo ostravskou výletní linkou 88, na kterou dopravní podnik nasadil oblíbené autobusy doubledeckery. Dopravní podnik s nimi proto počítá i v letošním roce.

