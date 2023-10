Společnost LEGO® v průběhu srpna vyhlásila výzvu k velkému testování nejnovější stavebnice ze série LEGO® DUPLO®. Rodičům dala možnost, aby se svými dětmi vyzkoušeli nejnovější model stavebnice LEGO DUPLO Rodinný dům 3 v 1, která je určena zejména pro nejmenší děti do čtyř let. Jak děti hraní s novinkou od LEGO DUPLO bavilo? Recenze rodičů mluví za vše.

Deset rodin testovalo stavebnici LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1. | Foto: Se svolením společnosti LEGO®

Deset rodin mělo přibližně dva týdny na to, aby doma řádně prověřily novou stavebnici LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1. Model nabízí hned tři různé způsoby sestavení a také slibuje nové herní možnosti a speciální kostky. Jak si u dětí stavebnice vedla?

Největší radost udělaly figurky a nové kostky

Podle hodnocení rodičů oslovila nová stavebnice LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1 děti na první pohled. Mnozí ji hodnotili také jako nejobsáhlejší z těch stavebnic DUPLO®, které už doma mají z dřívějška. Zmínili například také to, že kostky se dobře rozbalují a jsou hned připraveny pro stavění podle návodu.

Stavebnice LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1 nabízí nové herní možnosti a speciální kostky.Zdroj: Se svolením společnosti LEGO®

Podle rodičů měly ale děti největší radost z figurek, speciálních kostek a dalších prvků stavebnice.

„Náš tříletý syn byl nadšený, že postavičky LEGO® DUPLO® se stejně jako naše rodina skládají ze tří dětí a maminky s tatínkem. Také se jim líbily postýlky poskládané jako dvoupatrová postel a kostka ve tvaru hvězdy, kterou používali jako lampičku v pokojíčku. A já jsem díky kostičce DUPLO® s nápisem WC zábavně a názorně ukázala synovi, že má chodit na záchod, a ne si říkat o plenku,“ popsala v recenzi Beáta Turková.

LEGO DUPLO Rodinný dům 3 v 1 zaujal i nejmenší děti

Ačkoliv je LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1 stavebnice, která je na krabici označena jako 3+, tedy pro děti od tří let, zaujala i mladší děti.

„U nás měly úspěch svítící kostka, prostřený stůl se špagetami, kytara, nabíjecí stanice elektroauta, popelnice na tříděný odpad, ale snad nejvíce pobavila toaleta a sprcha,“ vylíčila nám Anna Michlová s tím, že všechny postavičky se musely na malém záchůdku vystřídat, osprchovat se, a teprve poté mohly vyrazit na výlet autem po okolí.

Že si stavebnice získala i úplně nejmenší, souhlasí také Petra Pavlíková, jejíž syn při hraní napodoboval zejména činnosti, které zná z běžného života.

„Synovi je dvacet měsíců. První ho zaujalo autíčko se setrvačníkem a motorka, na kterou posazoval panáčky a vozil je. Do postýlek ukládal panáčky, do popelnic házel odpad, na skluzavce nechal jezdit panáčka, kartáčem česal sebe i mne. Nebo předstíral, že hraje na kytaru a čte knížku. Když viděl kostičky zeleniny, tak mi řekl, že je to mňam mňam, a že děda pěstuje zeleninu,“ napsala v hodnocení.

I takhle si můžete vyhrát se stavebnictví LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

V rodině Lenky Košutové posloužila stavebnice i jako názorná ukázka toho, jak se staví dům.

„I v reálu stavíme barák a mohli jsme tak při hře synkovi vysvětlovat, v jakém pořadí se postupuje při stavbě, kam se dávají solární panely nebo jak se vyrábí elektřina pro fungování domu,“ svěřila.

Hraní s LEGO® DUPLO® rozvíjí fantazii a děti si i více věří

Stavebnice LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1 přinesla rodinám nejen spoustu zábavy, ale rodiče u svých dětí pozorovali také rozvoj kreativity, komunikačních dovedností a budování sebedůvěry.

„Ohromuje mě, jak kreativní mé dítě je. Vytváří celé světy a scénáře. Je fascinující, jak si dokáže vymyslet příběhy a situace a poté je hrát. Na začátku jsme stavěli spolu, ale teď už syn zvládá stavění sám. Vidím, jak je na své výtvory hrdý a jak si věří, že něco dokáže. Když si hraje se mnou, často se bavíme o tom, co bychom chtěli postavit, jakou postavu použít nebo jaké příběhy vymyslet. To podporuje jeho komunikační schopnosti a schopnost pracovat v týmu,“ vyzdvihl v komentáři ke stavebnici LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1 Jan Ovesný.

V rodinách, kde už stavebnice LEGO® DUPLO® znají, často zkoušeli novou stavebnici kombinovat se staršími modely.

„Víme, že je velká výhoda, že se dá LEGO® DUPLO® libovolně kombinovat, rozšiřovat v ještě větší a zajímavější konstrukce a tvořit nekonečné možnosti her a příběhů. My využili LEGO DUPLO koleje a vlak a další kostky a vytvořili jsme si tak vesničku s mnoha obyvateli i zvířaty a rozehráli spoustu příběhů,“ zmínila Markéta Dejmková.

Rodiče na stavebnici LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1 chválili také propracovanost a pěkné detaily. A také to, že přímo vybízí k hraní podle vlastní fantazie. Obecně jsou pak rodiče za jedno v tom, že jednotlivé kostky se tak akorát vejdou do malých dětských ručiček a jsou skvělé pro rozvoj jemné motoriky.

Společnost LEGO přináší inspiraci pro rodiny po celém světě pro ještě lepší herní zážitky. Poslechněte si celou řadu zajímavých podcastů LEGO® v playlistu s názvem Hraní, jak si pře(d)stavíte! Díky podcastům máte přístup k pokladnici odborných rad, kreativních nápadů a zábavných aktivit, které vám zpříjemní hraní. Nalaďte si kanál na Spotify a vydejte se na cestu hravého objevování jako nikdy předtím.