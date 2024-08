Porucha pozornosti, hyperaktivita a impulzivita. Přesně těmito symptomy se u dětí projevuje ADHD. Podle odborníků navíc silné příznaky tohoto onemocnění přetrvávají do dospělosti u dvaceti procent pacientů. Jak se správně chovat k dítěti, které trpí ADHD, a jak se onemocnění projevuje? Také o tom Deník hovořil s Veronikou Pavliskovou, psycholožkou online poradny MOJRA.

Jak funguje mozek dítěte, které trpí ADHD?

U dítěte, které má potvrzenou diagnózu ADHD, lze na neurologickém vyšetření pozorovat jisté odlišnosti ve fungování mozku, které jsou patrné zejména v oblasti odpovídající za koncentraci pozornosti a sebeovládání.

Speciální pedagožka radí, jak zvládat život s dítětem s lehkou mozkovou dysfunkcí:

Jak se ADHD u dětí projevuje?

ADHD má tři základní symptomy, a to poruchu pozornosti, hyperaktivitu a impulzivitu. Tyto tři základní projevy se u dítěte kombinují a projevují v různé míře. Často se také stává, že dominantní bývá pouze jeden nebo dva z těchto projevů a další jsou na normální úrovni, jako se to vyskytuje u vrstevníků v běžné populaci.

HLAVNÍ PŘÍZNAKY SYMPTOMŮ ADHD Hlavní příznaky nepozornosti:

Dítě musí vynakládat velké úsilí k udržení pozornosti.

Dítěti dělá potíže všímat si detailů a dělá chyby z nepozornosti.

Dítěti je zatěžko naslouchat a řídit se podle pokynů.

Dítě musí vynaložit značné úsilí, aby dokončilo nějaký úkol nebo aktivitu.

Pro dítě je obtížné vynaložit déletrvající duševní úsilí.

Dítě často někde odkládá nebo zapomíná své věci.

Pozornost dítěte snadno odvádějí různé vnější podněty. Hlavní příznaky hyperaktivity: Trvalý neklid rukou a nohou.

Dítě musí vynaložit značné úsilí, aby vydrželo klidně sedět nebo si hrát.

Rodič má pocit, jako by jeho dítě „někde uvnitř stále poháněl nějaký motor“. Hlavní příznaky impulzivity: Když dítě mluví, jeho příval slov lze jen těžko zastavit.

Dítě má potíže vyčkat, až na něj přijde řada, aby se na dané téma samo vyjádřilo.

Rušivé chování vůči ostatním. Zdroj: Národní zdravotnický informační portál

V jakých případech by rodiče neměli váhat s návštěvou lékaře kvůli podezření, že jejich dítě trpí ADHD?

Určitě by měli navštívit lékaře v případě, že ADHD u dítěte narušuje jeho běžné fungování, že samo dítě je kvůli projevům ADHD nešťastné, nebo v případě, že jim to doporučilo školské zařízení, což je u nás asi nejčastější důvod.

Co nejjednodušší domluva

Jaké byste doporučovala chování k dítěti, které trpí ADHD?

Vzhledem ke zmíněným projevům by děti s ADHD měly mít vždy jasně stanovené hranice a pravidla. Veškerá domluva by měla být co nejjednodušší a nejnázornější. Určitě je dobré se také zaměřit na pravidelný režim a kvalitní stravovaní bez nadměrné konzumace potravin s vyšším obsahem „éček“, tedy různými přidanými barvivy, konzervanty, emulgátory a dalšími přídavnými látkami.

Co všechno může v dospělosti způsobit ADHD, se kterým se v dětství nepracovalo?

V dospělosti mohou přetrvávat všechny projevy ADHD, které se projevovaly v dětském a dospívajícím věku, takže dospělému člověku to může znesnadňovat jak udržení stálého pracovního místa, tak způsobovat potíže v mezilidských vztazích, zejména těch partnerských. Ale obvykle v průběhu života dochází k mírnění projevů díky přirozenému zrání centrální nervové soustavy a také díky tomu, že sám jedinec má obvykle zájem o to fungovat normálně, a tak hledá a nachází cesty, jak své potíže lépe korigovat.

