Taška do porodnice připravená v koutku místnosti a vy už jen netrpělivě čekáte, až to přijde. Ten den, kdy se ze dvou stane rodina, nebo až k sourozencům přibude ségra či bráška. Jak ale pokojíček pro miminko vybavit?

Zpočátku slouží pokojíček spíše jako hernička, natrvalo se sem miminiko stěhuje většinou, až když je mu nejméně půl roku. | Foto: Ilustrační foto: Shutterstock

V čerstvé paměti to má Lucie Švíková z Českých Budějovic. Ta už za pár dnů přivítá na světě svou prvorozenou dcerku Miu. „Na první dva měsíce zůstáváme v přechodném bydlení, proto máme připravenou jen takovou základní výbavu pro novorozence. Ta sestává z postýlky, přebalovacího pultu, vaničky a samozřejmě oblečků, plenek a zavinovaček,“ říká budoucí maminka.

Do pořádného zařizování se pustí teprve v novém bydlení. „To bychom pak výbavičku rádi doplnili o úložný prostor ve formě skříňky nebo komody, zcela jistě nesmí chybět knihovnička,“ těší se na okamžiky, kdy bude svojí dcerce číst na dobrou noc.

Panenky, plyšáci, chrastítka, i to vše se nejspíš najde v pokojíčku malé Mii. „Co tam ale rozhodně nesmí chybět, je krásné, staré loutkové divadlo, se kterým jsem si sama jako malá holka hrávala,“ prozrazuje budoucí maminka.

Líbí se jí i malby na stěny, přednost dává jednoduchému a vkusnému designu. „Myslím, že to pokoj ozvláštní a dodá mu příjemnou atmosféru,“ říká Lucie Švíková.

Pěkně živo už je v pokoji dvouletého Adámka. Ten mu maminka Markéta Sluková z Českých Budějovic ale začala zařizovat až v jeho roce a půl. „Dělali jsme mu zvířátkový pokojíček, který jsme ladili do modra,“ přibližuje Markéta Sluková.

Dodává, že když byl Adámek miminko, nejvíce důležitý pro ni byl přebalovací pult a nějaká hrací podložka s hrazdičkou. „Docela často jsme využívali i houpátko,“ vzpomíná Markéta, která s manželem do rodiny zanedlouho přivítá i dcerku. „Té bychom chtěli do budoucna udělat klasicky růžový pokojíček nejspíš s květinovými samolepkami,“ prozrazuje.

Zařizování pokojíčku má před sebou Lenka Váchová z Českých Budějovic. „Jelikož bude pro chlapečka, určitě ho budu i ‚klukovsky‘ zdobit. Základní nábytek bych chtěla v neutrálních barvách, spíš dekorace bude barevná,“ říká maminka dvouletého Matyáše.

Ten tráví nejvíce času v obýváku, kde má herničku, a spí s rodiči v ložnici. Důležitý tak pro ni hlavně byla komoda s přebalovacím pultem. „Abych měla vše po ruce - čisté pleny, kosmetiku pro miminko, oblečky,“ uvádí Lenka Váchová.

Jednou z věcí, na kterou podle svých slov rozhodně nedala dopustit, byl monitor dechu. „Bez něj bych fungovat nechtěla. Koupili jsme i přídavnou destičku, když už byl syn větší, aby to pořádně snímalo celou postýlku. Stejně tak jsme měli i cestovní,“ říká. Další šikovnou věcí pro ni je cestovní postýlka. „Pokud je miminko naučené, že spí s rodiči v posteli, nutné to není, ale naše miminko spí v podstatě jen v postýlce, tak na cestování je ideál, nejlépe nějaká co se snadno složí,“ sdílí svoje zkušenosti.

Pokojíček pro miminko:

