Britský herec Daniel Radcliffe se nejvíce proslavil rolí kouzelnického učně Harryho Pottera, kterého začal natáčet jako jedenáctiletý v roce 2000. Nyní má však před sebou svou největší životní roli, a tou je otcovství. Se svou partnerkou Erin Darke přivítali na svět své první dítě.

Herec Daniel Radcliffe se stal otcem. | Foto: ČTK/APInvision

Dlouholetí partneři Daniel Radcliffe, rodák z Londýna, a americká herečka Erin Darke se v těchto dnech dočkali svého prvorozeného potomka, avšak pohlaví a přesné datum narození dítěte zatím známy nejsou.

Scott Boute, zástupce společnosti Radcliffe, potvrdil porod CNN poté, co Daily Mail počátkem tohoto týdne zveřejnil fotografie novopečených rodičů, jak se procházejí spolu s kočárkem v ulicích New Yorku.

Daniel Radcliffe (33), hrdina fantasy příběhů napsaných podle knižní předlohy britské spisovatelky J. K. Rowlingové, a Erin Darke (38) se poznali na společném natáčení Kill Your Darlings v roce 2013 a chodí spolu už 10 let. Herci znovu spolupracovali také na filmu Don’t Think Twice roku 2016 a Erin se nedávno objevila i v několika epizodách Radcliffeovy komediální série Miracle Workers.

Ačkoliv se oba rodiče věnují filmové kariéře, Radcliffe byl slyšen, že by byl rád, kdyby si jeho děti vybraly jinou cestu než je herectví.

Podle novin Newsweek si anglický herec velmi uvědomuje jak je tato profese specifická a náročná.

“Nechtěl bych, aby moje dítě bylo slavné. Mnohdy může být pro děti úžasné být ve filmových kulisách, ale ve skutečnosti je to stránka slávy, které je třeba se vyhnout,” uvedl Daniel, který byl obsazen do role Harryho ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců již v 11 letech.

Poslední osmý film z čarodějnické série natočil v roce 2011. Role mu přinesla obrovskou slávu a místo v první desítce nejbohatších Britů do 30 let.

A kde si Daniel Radcliffe buduje své hnízdo lásky? Rodina bydlí na Manhattanu v New Yorku. Zatímco Erin se bude v následující době věnovat mateřství, šušká se, že Daniel by měl pracovat na natáčení dalšího mezi fanoušky dlouho očekávaného filmu Harry Potter a prokleté dítě. Avšak kdy by mělo pokračování osmého kouzelnického příběhu přejít do filmové podoby je zatím ve hvězdách.