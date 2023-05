Už stříháte metr do začátku dovolené? Než vyrazíte na nákup opalovacích krémů a dalších nezbytností, nechte si poradit od trojnásobné maminky a také zakladatelky dětské speciálky s outdoorových oblečením Promaledobrodruhy.cz. S Evou Stroupkovou jsme si povídali o tom, jaké oblečení na seznamu věcí k moři nesmí chybět i co vzít s sebou na pláž, aby se děti nenudily. Také nám prozradila, které materiály umí nahradit i ty nejlepší opalovací krémy a jaké novinky a vychytávky oceníte s dětmi nejen na cestách.

Neoprenové dětské plavky jsou slušivé i praktické | Foto: Se svolením Evy Stroupkové

Většina rodin s sebou na dovolenou balí pomalu půl domácnosti. Co všechno ale děti u moře skutečně potřebují?

V první řadě je třeba myslet na ochranu proti slunečnímu záření. Proto by mělo být základem kvalitní oblečení s UV ochranou. Dětská kůže se po spálení sice poměrně rychle regeneruje, nicméně každá taková nehoda může mít následky do budoucna. UV oblečení má ochranný faktor až 50+ a díky speciálnímu materiálu velmi rychle schne. Velkou výhodou je také to, že je lehounké a děti snesou i delší rukáv či nohavice. Dobře ho snáší i citlivá pokožka náchylná ke sluneční alergii a ekzémům.

Z jakých materiálů se UV oblečení vyrábí?

Obvykle z polyesteru nebo z bavlny. UV ochrana nicméně není dána povrchovou úpravou, ale hustotou tkaní a snížením pórovitosti materiálu. UV oblečení, které je určeno zejména k moři a do hor, kde má slunce vyšší intenzitu, má obvykle faktor 50+. To pro běžné nošení může mít UV 30+ či 40+.

Prodejna Promaledobrodruhy.cz radí, jak se vybavit k vodě

Zdroj: Youtube

Takže pod UV oblečení není nutné děti mazat?

Přesně tak. Skrz UV oblečení projde minimální množství škodlivých slunečních paprsků. Pokud má tričko UV ochranu 50+, znamená to, že jím projdou jen dvě procenta škodlivého záření. Pro srovnání, obyčejné bavlněné tričko propustí okolo deseti procent.

Co všechno můžeme dětem z UV materiálu pořídit?

Škála je široká, a to včetně doplňků. Oblíbené jsou kšiltovky s plachetkou, která chrání i krk. I boty do vody mohou být s UV ochranou. Myslet musíme také na kvalitní sluneční brýle. Děti ocení i ty plavecké, protože je neštípou oči od soli.

Projekt Miminka a maminky v Deníku získává na oblibě a nabízí řadu novinek.Zdroj: Shutterstock

A jak je to s plavkami u miminek? Jsou plavky i pro ty nejmenší, které mají zároveň funkci plenky?

Ano, jedná se o plavky z neoprenu. Oproti jednorázové koupací plence nenasáknou vodu, dítěti tak neztěžkne zadeček a může se volně pohybovat. Všechny nečistoty se udrží uvnitř.



A na kolik nás taková UV výbava vyjde?

Platí, že pokud chceme kvalitu, musíme si připlatit. Nicméně ani kvalitní opalovací krémy nejsou levné. Úplně bez nic se sice neobejdeme, stále musíme mazat exponovaná místa, ale s UV tričkem nebo overalem jich značně ubyde.

Slečny chtějí být oblečené jako postava Wednesday, u kluků vede Spiderman

Potřebuje UV oblečení speciální péči?

Nepotřebuje. Po použití stačí ručně přeprat ve vlažné vodě. Sportovní oblečení lze prát v pračce na nízký stupeň a nízké otáčky, optimálně s prostředkem na funkční oblečení. A pozor, vždy bez aviváže.

A jaké barvy u letního oblečení pro děti letos frčí?

Obecně jsou u dětí oblíbené veselé barvy. Starším dětem se líbí hlavně motivy z oblíbených her, pohádek a filmů. Sladit můžete i celý komplet po plavecké pomůcky a čepice. Pokud jedete k moři mimo sezónu nebo se chystáte k oceánu, kde voda bývá studenější, hodí se dětské neopreny.

KVÍZ: Jak dobře znáte oblíbenou princeznu a císařovnu Sissi?

Doporučila byste k vodě nějaké praktické vychytávky?

Praktický je například plážový stan, který poskytne stín i soukromí. Co se týče hraček, osvědčený je kyblík a lopatka na písek a hračky do vody. Pak třeba nafukovací míč. Oblíbená je i síťka na lovení rybiček. Na hračky se hodí síťovaná taška, ze které jednoduše písek vysypete cestou. Z dalších vychytávek bych doporučila rychleschnoucí ručníky, které jsou lehké a nezaberou místo, termosky a termotašky. Pokud máte děti, které ještě neumí plavat, je vhodná plovací vesta či plovací pás.