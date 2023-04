Vztah dítěte se psem může být plný radosti a oddanosti, což je pro emocionální vývoj jedince velmi pozitivní. Pokud se rozhodnete přivést do rodiny psa, dejte svému dítěti možnost naučit se, jak správně se o něj postarat a jak vytvořit zdravý vztah. Pes pak bude přítel, který učí děti zodpovědnosti a stane se i jakýmsi ochráncem, který se postará o pocit bezpečí.

Děti a psi. | Video: Se svolením Štěpána Novotného

Například v Anglii jsou stafbulové dokonce nazýváni jako nanny dogs neboli psí chůvy. Jak ale správně vychovat dítě i psa a na co si dát pozor, aby nezaútočil? Prvotní zásadou je nenechávat dítě se psem o samotě, i když mu naprosto důvěřujete. Přečtěte si zkušenosti maminek i názory veterinářky.

Pes může být pro dítě skvělým přítelem a společníkem, s kterým si vytvoří pevné láskyplné pouto. Péče o psa kromě rozptýlení a zábavy může dítěti pomoci naučit se také toleranci, empatii a spolehlivosti a povede ho k pohybu na čerstvém vzduchu. Procházky budou ihned zábavnější.

Jen pokud váš pes tahá na vodítku, odnaučte ho to ještě před porodem, aby se vám pak dobře ovládal kočárek i pes najednou.

Pes může být pro dítě skvělým přítelem a společníkem.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Výchova psa pomůže rozvoji dítěte

Výchova a výcvik psa může být pro dítě zajímavou aktivitou, která mu pomůže rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti, a to nejen motorické, ale i psychické.

„Děti a pes, ze zkušenosti vím, že je to skvělá kombinace, jak starší dítě naučit zodpovědnosti, ví, že se o zvíře musí starat, musí se cvičit a vychovávat a přitom má doma rozkošného parťáka. A i malé dítě se naučí, že se zvířatům neubližuje, že se musí dodržovat pravidla,“ říká Martina Pelikánová, zdravotní sestra a maminka dvou holčiček.

U ní doma mají Stafordšírského bulteriéra. A ti jako všechny bull plemena mají snížený práh bolesti a nechají si od dětí většinou téměř vše líbit.

„Pokud jsou dobře vedení a na děti zvyklí. Ale spíš je to o výchově, musí se korigovat štěně i dítě. Stále je to pes a nikdy jim nevidíme do hlavy, takže člověk by měl psa znát a vědět, co si může dovolit. Nemělo by se spoléhat, že pes nic neudělá, když ho dítě “mučí“. Samozřejmě nevýhoda je, člověk má další “dítě“, musí se rozdělit čas a pozornost, pes se většinou naučí, že dítě ho s radostí krmí a on toho rád využívá,“ doplňuje Martina Pelikánová.

Dozor na prvním místě

Hodný pes však neznamená bezproblémový a ani to nejpřátelštější a nejvycvičenější plemeno nezabrání úrazu. A pozor, ať dítě nebere psa jako hračku.

Dobrá rada

Nezapomínejte, že miminko i psi vycítí, když je páníček podrážděný a v mžiku se mohou dostat do stejných negativních pocitů. Vzájemné soužití tedy vyžaduje zejména klid, empatii a harmonickou rodinu.

„Mám Border kolii, za mě nejhodnější pes, ale ani ji bych nenechala s dítětem bez dohledu. Z ordinace vím, že když psa něco trápí, něco ho bolí, dokáže vyjet po komkoliv, i po svém páníčkovi. Někteří psi srší láskou na rozdávání, ale nezapomínejme, jak jsou silní a především, nikdy nevíme, co psa vyprovokuje,“ uvádí Dora Novotná, doktorka z veterinární kliniky Vyškov.

Hravé štěně vyžaduje pozornost, může do miminka jen lehce strčit a úraz je na světě. Psa může znejistit dětský povyk i neurvalé pohyby. Zkrátka, dozor na prvním místě.

Pozor na pouliční psy

Ostražití bychom také měli být k cizím psům. Vysvětlete dětem, že k psovi na ulici se nemohou chovat stejně jako k vlastnímu.

„Dětem opakuji, že cizí psi se nehladí a neobjímají, i když majitelé říkají, že je zbytečné se bát. Nevíme, zda dítě psa nějak nepopudí. A také, čím jsou psi starší, chtějí mít svůj klid a pohodlí, což jim děti občas nedopřejí. Ale rozhodně pozitivum vidím v tom, že dítě se naučí starat o živou bytost a pes ho vede k odpovědnosti,“ říká Lucie Hatašová, učitelka a maminka dvouletého Tima.

Když pes žárlí na dítě

V dnešní době je časté, že mladý pár vlastní nejdříve pejska a časem si pořídí miminko, které změní chod celé domácnosti. S příchodem dítěte však pes může začít dělat naschvály.

„Než si pes zvykne na miminko, často se stává, že začne dělat doma loužičky, ničit věci a vyžadovat si tak pozornost. Nikdy bychom ho však neměli hodně trestat a používat tvrdé zákazy, aby nebyl agresivní. Zásadní je, vyčlenit jasný prostor pro jídlo psa a pelech, který by mělo dítě respektovat,“ pokračuje doktorka Novotná.

Dítěti vysvětlíme, že nesmí sahat do misky s jídlem a nechodit k psovi, pokud spí. I zvířata potřebují svůj klid. Nastavená pravidla dodržujte a neměňte, aby pes nebyl zmatený.

„Určitě doporučuji odčervování psů. V některých případech se může vyskytnout alergie na srst. Alternativou psů pro alergiky jsou tzv. naháči a americký bezsrstý teriér. Častější je však alergie na kočky,“ uzavírá veterinářka Dora Novotná.