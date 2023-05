Tatínek v námořnickém pruhovaném tričku, šortkách a keckách, vedoucí svou nachlup stejně oděnou malou kopii – svého synka. Maminka v letních šatičkách, které má identické, jen v menší velikosti i její malá princezna. Čím dál větším trendem v dětském oblečení je matchy-matchy. Maminka a dcera, tatínek a syn.

Obuv pro děti. | Foto: Se svolením Kateřiny Čechurové

„Nejčastěji se k sobě ladí spíš maminka s dcerkou. A to může začít už od miminka. Už je na trhu hodně značek, i těch mainstreamových, které používají stejné vzory a střihy napříč celou kolekcí. Takže není náhodou potkat maminku ve flanelové kostkované košili, která je dokonale sladěná ať už se svým miminkem nebo dcerou či synem školákem. Trendy v dospěláckém oblečení se čím dál častěji prolínají i do dětských trendů. Dnes snad není školačka, která by netoužila po crop topu nebo třeba madeirových šatech, které vidí v obchodě nebo u maminky ve skříni. Zdaleka už neplatí barevné konvence, že kluci nosí modrou a holky růžovou. Naopak trendem sezóny jsou pastelové color-blocking modely v klučičím i holčičím podání a také jednoznačným hitem jsou výrazné neonové barvy inspirované módou 90. let,“ říká Simona Poláková, hlavní nákupčí ZOOT.

Jak nadchnout malé děti pro oblékání:

Barvy a styl v praxi u dvouměsíční holčičky

A jak to má s barvami maminka dvouměsíční holčičky Michaela Němcová z Plzně? „Pokud se týká dětského oblečení jsem spíše zastáncem přírodních, zemitých odstínů a klasických basic kousků než výrazných a sytých barevných kombinací. Samozřejmě jako každá žena mám ráda hezky sladěné oblečení, a to i u dvouměsíční holčičky se mi líbí, když k sobě jednotlivé kousky sedí stylově i barevně. Na druhou stranu, abych byla upřímná…během dne tolikrát dcerku převleču, třeba při různých dětských nehodách, že to nelze úplně dodržet a večer většinou skončí v růžovém body s Minnie a červených legínách s barevnými květy,“ směje se paní Míša při popisu situace, kterou zná jistě velmi dobře každá máma.

Slečny chtějí být oblečené jako postava Wednesday, u kluků vede Spiderman

Otázkou prý zůstává, jestli jak malá poroste, nebude si náhodou prosazovat ve výběru oblečení i svůj názor… „To mi už v praxi předvedl i starší syn, kdy ve věku okolo pěti let nenosil nic jiného než trička s nápisem Cars a obrázkem Bleska McQueena. Takže za pár let uvidíme, jaké motivy budou u malé na pořadu dne . Tohle k dětem ale prostě patří a důležité je, aby byly spokojené a měly radost z oblečení, které se líbí právě jim, než aby byly barevně a stylově vyladěné,“ dodává paní Míša.

Jak to sladit nejen barevně a stylově, ale také funkčně?

Existuje vůbec hezké, stylové a přitom funkční oblečení pro miminka?

Projekt Miminka a maminky.Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Ano, existuje a hned několik typů. „U nás v obchodě hned se začátkem jara začínáme prodávat oblečení s úpravou anti-bite, tato úprava znamená, že jsou přírodní látky napuštěné v oblečení a oblečení tak odpuzuje hmyz hlavně klíšťata a komáry,“ ukazuje vhodné kousky Kateřina Čechurová, provozovatelka Skibi Kids Shopu v Plzni.

Xylitol a plavky s UV Filtrem oceníte při sportu

Dalším oblíbeným materiálem je prý xylitol. Látka která je vhodná pro malé sportovce při zahřátí ochlazuje tělo a tak pro malé tenisové hráče, atlety nebo cyklisty maminky volí tento typ funkčního materiálu.

„Nejpopulárnějším produktem na léto jsou plavkové materiály, které mají na sobě UV filtr, a to minimálně 50. Často slyšíme hlášku, že stačí před sluníčkem zakrýt tělo bílým trikem a vyjde to levněji. Tak si ale představte, že takové tělo by na sobě muselo mít navrstveno padesát takových triček, abychom dosáhli stejné ochrany,“ vysvětluje Čechurová.

Před sluníčkem ochrání klobouky i speciální kšiltovky

Nesmíme zapomenout v letním šatníku také na pokrývku dětské hlavy od kloboučku, po kšiltovky klasické nebo ty se speciálním prodloužením přes zátylek, takové se prý v létě prodávají nejvíce.

