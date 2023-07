Je to dilema pro každého rodiče. Tedy především pro každou maminku. To téma zní: Jak se vypořádat u malých dětí s kosmetikou?

Pro miminko to nejlepší. Ilustrační foto: Deník | Foto: se svolením rodiny

Kdy se maminky začnou o dětskou kosmetiku a vše s tím spojené zajímat, je rozdílné. Některé to řeší až po narození potomka, jiné už dávno před porodem. Třeba jako Lenka Jedličková z Plzeňska. „Kosmetikou pro děti jsem se paradoxně začala zajímat už před porodem. Jsem jedna z těch, které mají rády vše připravené a počítám raději se vším možným dopředu. Samozřejmě v rámci zdravého rozumu. Ne, že bych vykoupila drogerie a lékárny, ale prostě jsem četla, ptala se. Já nikdy neměla nějaký ucelený pohled, prostě zkouším a zjišťuji sama. Buď to sedne, nebo ne,“ říká mladá maminka sedmileté Johanky.

Její dcera nikdy opruzeniny neměla, ale bojovaly u ní se stolicí. Přitom se jí vždy dost rozedřel zadeček. Maminka vyzkoušela vše možné i nemožné, staré babské rady, heřmánek apod. „Vše bylo doslova na nic. I když v lékárně vždycky něco poradili, stejně to k ničemu nebylo.“

Poradil známý

Pak se Lenka potkala se známým, který vychoval osm vnoučat. „Poradil mi mastičku, bez které nedám dodnes ani ránu. Je skvělá a fakt účinná. Večer jsem dceři zadeček namazala a ráno nebylo ani stopy po boláku.“

Lenka v té době příliš pediatrům nedůvěřovala. „S nimi jsem se neradila. Nejspíš by mi poradili to, co mi radili v lékárně. Nehledala jsem rady ani u jiných odborníků,“ přiznává a podotýká, že toho vyzkoušela více. „Něco klaplo, něco ne. Je to individuální. Chce to vyzkoušet. Za zkoušku člověk nikdy nic nedá. Ale zvrat přišel až s onou mastičkou Phytiol. Není to skrytá reklama, prostě mi pomohla, dodnes ji používám třeba na odřeniny.“

Používat selský rozum

Zkušeností nabrala maminka Lenka dost. Co by poradila ženám, které čekají miminko, nebo mají doma „nováčka“, na co by neměly zapomenout? „Aby používaly selský rozum a nenechaly se zblbnout všemožnou novodobou medicínou. Neříkám, že není dobré si něco přečíst, najít na netu, ale co si budeme povídat, na netu i kdyby někdo napsal, že ránu posypat solí pomáhá, najde se kupu těch, které to vyzkouší a pak budou plakat. Takže používat vlastní rozum a hlavně vyzkoušet. Cíl je jasný, pomoct a ulevit od bolesti svému dítěti. Pokud se to s něčím nepřehání, tak je to o. k. Prostě každý podle svého uvážení. Hlavně rodiče nesmějí být příliš přecitlivělí a bojácní.“

Mastička zamířila na prdelku

Lenka si s kosmetikou, a to nejen dětskou, prožila i řadu úsměvných situací. „To si tak jdu namazat ruce svým levandulovým vynikajícím krémem a nejednou koukám a divím se, proč to, sakra, nemaže a není to vláčné? Jo, to bych tu tubu nesměla zaměnit se sprchovým gelem pro děti. Nebo další příhoda, po tmě jsem šla pro krém na opary. Namazala jsem si pusu a ráno se nestačila divit. Celý polštář hnědý. Já si opar namazala právě onou mastičkou na prdelku. Ale super, od té doby na opary zase nic jiného nepoužívám - ona je totiž fakt účinná a pomáhá,“ dodává maminka dnes už sedmileté slečny.