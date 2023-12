Interaktivní zvířátka naučí pečovat o ta živá

Dětská přání na Vánoce bývají různá. Někdo si přeje najít pod stromečkem panenku s kočárkem, někdo by si rád rozbalil auto na dálkové ovládání a jiného by potěšilo cokoli se superhrdinou z jeho oblíbené pohádky. Děti věří, že vánoční čas má moc proměnit jejich největší přání ve skutečnost. Co když by ale dítěti udělal největší radost domácí mazlíček, kterého mu aktuálně nechcete nebo nemůžete pořídit? Řešením může být interaktivní pejsek, na kterém si může nacvičit, jak by mu šla starost o toho živého.

Interaktivní plyšový pejsek ChiChi Love Happy Husky reaguje na 12 povelů v českém jazyce a vydává 60 různých zvuků. | Foto: Simba Toys CZ