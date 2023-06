Nejste si jistí, podle čeho vybrat nejlepší plenku pro novorozence? Nebo už dlouho zkoušíte různé druhy plenek a žádná vašemu dítěti nevyhovuje? Často rodiče vůbec netuší, že i jednorázové plenky mohou být z různých materiálů a že o kvalitě často nerozhoduje cena, ale certifikace kvality. Správnou plenkou zbavíte dítě opruzenin a předejdete vzniku alergií. Jak se při výběru dětských plen nesplést? A na co se při nákupu soustředit? Nechali jsme si poradit od Kateřiny Bošanské z firmy BBstart, která je v Česku distributorem široké škály značek zdravé drogerie a šetrných výrobků pro děti a miminka.

O kvalitě plenky nerozhoduje cena, ale certifikace kvality. | Foto: Se svolením Kateřiny Bošanské

Jaká plenka je nejlepší? Jaké vlastnosti by podle vás měla mít ideální plenka, kterou bychom mohli s klidným svědomím dát i novorozenému miminku?

Plenka by měla být v první řadě dítěti pohodlná. Tady se osvědčují zejména přírodní materiály, které jsou nejen příjemné, ale i hypoalergenní a perfektně prodyšné. Přirozená prodyšnost brání vzniku zapaření, opruzenin i podráždění. Plenka by určitě neměla obsahovat chemické látky jako jsou barvy, vůně, mléka či latex. Ty se totiž mohou dostat do pokožky dítěte, čímž následně vznikají opruzeniny. Důležitá je také savost plenky, protože dítě by mělo být neustále v suchu. Příjemným bonusem, který udělá radost často i rodičům, je pěkný veselý design, ale i ten by měl být provedený bezpečným, certifikovaným inkoustem.

Prozradíte konkrétní značku? Jaké plenky s těmito vlastnostmi byste rodičům doporučila?

Z naší nabídky jednoznačně plenky Moltex Pure & Nature. Jsou jedním z našich nejoblíbenějších produktů a maminky si je velice chválí. Jedná se o jedny z dlouhodobě nejprodávanějších ekoplenek v Evropě. Vynikají zejména skvělou funkčností díky speciální technologií kanálků, která zrychlují vsáknutí tekutiny do jádra plenky. Jsou měkké, jemné a díky veselým vzorům se líbí dětem i rodičům. Mají hned několik certifikátů kvality a velkou výhodou je i to, že se nově vyrábějí v České republice. V případě této značky plenek nemusíte dělat kompromisy mezi zdravím, pohodlím dítěte a funkčností.

KVÍZ: Děti slavných rodičů. Otestujte se, jak dobře je znáte

Materiál, ze kterého jsou tyto plenky vyrobeny, je tedy stoprocentně přírodní?

Myslím si, že žádné jednorázové plenky na českém trhu nejsou stoprocentně přírodní. Důležité ale je, že pro výrobu plenek Moltex Pure & Nature se využívá cukrová třtina, kukuřice a bavlna tam, kde je to možné, a že neobsahují žádné nežádoucí chemické látky. Například vnitřní vrstva, která se dotýkající pokožky miminka, je stoprocentně přírodní.

Mají díky bavlně děti skutečně zadečky jako v bavlnce?

Je tomu přesně tak. Díky bavlně jsou plenky Moltex Pure & Nature měkčí a pro děti při nošení i mnohem pohodlnější. Nenajdete v nich žádný latex, chlór ani parfémy. Ekologický je také obal plenek, který se vyrábí z plastu z cukrové třtiny.

Plenky Moltex Pure & Nature zajistí dětem maximální pohodlí, podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Z plastu? To nezní příliš ekologicky.

Je plast a plast. Klasický plast, který se používá na téměř veškerý obalový materiál, je z ropy. Jeho výroba je extrémně neekologická, protože využívá fosilní paliva. Z těchto plastů se také uvolňují škodlivé látky. A samostatnou kapitolou je jejich likvidace, více než šedesát procent odpadu totiž končí ve spalovnách. U plastu z cukrové třtiny je tomu jinak. Jedná se o takzvané bio plasty, pro jejichž výrobu se využívají zbytky z rostlin. Proces vypadá tak, že cukrová třtina se vylisuje a ze šťávy se pak vyrábí třtinový cukr, melasa, přírodní sladidlo panela a další jedlé produkty. A z toho, co z rostliny zbyde, jde na výrobu plastu. Z něj se pak dělá bioplastové nádobí a obaly.

Co s sebou na dovolenou k moři? Neopren a oblečení s UV faktorem ocení i miminka

Zmínila jste certifikace. Plenky Moltex Pure & Nature jich mají hned několik. Co nám certifikace o výrobku řeknou?

Certifikace vypovídá o tom, jaké materiály byly použity pro výrobu nebo zda plenky pravidelně procházejí testy nezávislých laboratoří. Například certifikace Oeko-tex Standard 100 potvrzuje nepřítomnost nežádoucích chemických látek. Certifikace EU Ecolabel je symbolem pro šetrnost k životnímu prostředí, a to v průběhu celého životního cyklu výrobku - od těžby surovin, přes výrobu, distribuci, užívání až k jeho likvidaci potom, co doslouží. FSC certifikace zase potvrzuje, že na výrobu plenky bylo použito dřevo z lesa, který je obhospodařován šetrným způsobem a s ohledem na trvalou udržitelnost. Pokud chtějí rodiče předejít vzniku alergií, měli by na plenkách hledat označení Allergy Certified. Plenky Moltex Pure & Nature mají všechna tato osvědčení.

Při výběru plenek je pro rodiče často rozhodující cena. Jak moc si musíme za ekoplenku připlatit?

Nemusíme. Cena ekoplenky se v průměru od těch klasických nijak výrazně neliší. Plenky Moltex Pure &Nature ve velikosti Mini v balení po 38 kusech stojí méně než tři sta korun, což je cena téměř na úrovni konvenčních plenek a přitom s velkou přidanou hodnotou bezpečí, ochrany zdraví dítěte a spokojenosti rodičů.