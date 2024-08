Je to již více než deset let, co způsobila matka dnes téměř jedenáctileté Karolínce Polcarové život ohrožující zranění. V půl roce ji téměř ubila k smrti, protože už dál nechtěla poslouchat její pláč. Otci ji zbitou a v bezvědomí předala s tím, že už ji nechce. V nemocnici pak holčička prodělala během dvou měsíců v umělém spánku 18 operací hlavičky, část mozku má poškozenou. Karolínka zároveň po útoku své matky nevidí a denně mívá i deset epileptických záchvatů. Tatínek o ni bez naděje na jakékoliv zlepšení jejího zdravotního stavu s láskou pečuje. Jeho srdce je ale ještě mnohem větší. Peníze, které pro dceru vybral ve sbírce, chce rozdat i mezi další nemocné děti.

Lékaři dodnes moc nechápou, jak mohla v roce 2014 tehdy teprve půlroční (přesně ve věku 7 měsíců, pozn. red.) Karolínka Polcarová, přežít doslova řádění své matky. Dívence rostly první zoubky a její biologická matka podle médii zveřejněných informací už nezvládala neustálý pláč. Surově ji napadla.

Následné vyšetření odhalilo, že holčička utrpěla těžké poranění hlavy a mozku, které vedlo k rozsáhlému krvácení a život ohrožujícímu stavu. Otec se o dnes téměř jedenáctiletou dívku stará s láskou a dělá vše pro to, aby ji alespoň občas vykouzlil úsměv na tváři. Ve sbírce na Donio pro ni vybral dostatek peněz na to, aby s ní mohl trávit více času venku. Vše, co vybral navíc, daruje dalším nemocným dětem.

Případ se řešil i soudně. Matka však nakonec nebyla nikdy pravomocně odsouzena a ani nemá povinnost jakékoliv náhrady škody vůči dceři a otci, jak shrnul specializovaný web Česká justice, který se případem dlouhodobě zabýval.

Justiční omyl v případu Karolínky Polcarové „Dne 23. září 2014 odsoudil Městský soud v Praze matku Karolínky Polcarové k deseti letům vězení a k náhradě škody ve výši 4 miliony korun. Soud prvního stupně uznal matku vinou z těžkého ublížení na zdraví, bylo prokázáno fyzické napadení dítěte, násilí a bití do obličeje a do hlavy,“ informoval tehdy o případu web Česká justice. Proti rozhodnutí soudu se však matka odvolala a jelikož státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Praze na odvolání násilnice nereagovala, Městský soud v Praze matku zprostil viny.

„Prý se bouchla o postýlku“

Otec pro dobročinný web Donio.cz se slzami v očích vzpomínal na to, jak Karolínku naposledy viděl jako spokojené miminko. Rodina tehdy už nežila pohromadě, sedmiměsíční děťátko bylo v péči matky.

„Těsně před osudným incidentem se mi podařilo mít Karolínku u sebe. Vidím ji jako dnes, jak přede mnou leží a já ji přebaluji. Úplně normální krásné šťastné zdravé miminko. Myslím, že to bylo nejhezčích 14 dní v jejím i mém životě,“ uvedl s bolestí v srdci otec dívenky.

Když ji pak vyzvedl zpět od její matky, byla podle něj v zuboženém stavu.

„S modřinami na obličeji a přeraženým nosánkem. Prý že se nejspíš bouchla o postýlku,“ říká otec Karolínky.

Z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva „Stěžovatelka (Karolínka Polcarová, pozn. red.) utrpěla několik modřin a bouli na hlavě, když byla v péči matky. Ta uvedla, že se pravděpodobně uhodila o zábradlí postýlky. Otci se však situace nezdála a kontaktoval tísňovou linku policie a záchrannou službu. Byla přijata s vážným poraněním mozku s rozsáhlým krvácením a byla okamžitě operována. Po operaci byl její stav popsán jako kritický a život ohrožující,“ vyplývá z vyjádření Evropského soudu pro lidská práva z 15. května 2018.

close info Zdroj: Se svolením Karla Václava Polcara zoom_in Karolínka strávila následně téměř dva měsíce v kómatu. Podstoupila 18 operací hlavy.

Přivolaní lékaři zjistili, že zranění jsou velmi vážná a proto byla dívenka transportována do Fakultní nemocnice Motol. Tam podle sdělení otce holčičce nedávali zdravotníci téměř žádnou naději. Tvrdili, že se její stav bude nadále zhoršovat a že zraněním zřejmě podlehne.

„Karolínka se ale držela a já byl u ní každý den. Přes den jsem byl v práci, ale na tu dobu jsem jí nechával své tričko, aby cítila, že tam s ní jsem,“ říká ve sbírce na Donio s láskou otec, který se rozhodl to nevzdat a se svou malou dcerkou byl, kdy jen mohl.

18 operací hlavičky a slepota

Holčička byla téměř dva měsíce v umělém spánku, během kterého prodělala 18 operací hlavičky. Pravá hemisféra jejího mozku je nenávratně poškozena a chybí jí kus lebeční kosti. Má narušené centrum motoriky i paměti, tudíž si není schopna zapamatovat pohyby, které s ní tatínek čtyřikrát denně procvičuje. Karolínka zároveň po útoku své matky nevidí a denně mívá i deset epileptických záchvatů.

Zde na fotografii lze pozorovat 3D snímek Karolínčiny hlavičky.

Táta, který žije jen pro Karolínku

Karolínka vyžaduje nepřetržitou denní i noční péči. Následkem operací se jí převrátil i spánkový rytmus, takže ve dne většinou spí a v noci bdí. Její otec proto vzdal kariéru, opustil své zaměstnání a zůstal se svou hendikepovanou dcerou ve svém skromném domově.

„Rozhodně toho nelituji. Vím, že mě Karolínka potřebuje víc než jakákoliv firma nebo jiný člověk. Jsem s ní už více jak deset let. Doprovázím ji na její cestě bez vyhlídek na jakékoliv zlepšení a půjdu s ní až na konec. Nenechám ji v tom,“ říká tatínek Karolínky s láskou a odhodláním.

close info Zdroj: Se svolením Karla Václava Polcara zoom_in Tatínek je své milované dceři neustále po boku. Až do poslední chvíle, jak říká.

Společně běhají pro dobrou věc

Karel Václav Polcar sportuje, někdy urazí až 120 kilometrů. Účastní se i charitativních běhů pro nemocné či umírající děti a veškeré výtěžky ze závodů vždy věnoval jim.

Nedávno však potřeboval finančně podpořit on, jelikož kočárek, ve kterém Karolínku vozí, je již nevyhovující. Karolínka vyžaduje kvůli bolestem přepravu pouze vleže. Potřebný kočárek ale stojí 226 600 korun. Díky sbírce na Donio vybral otec peníze pro svou dceru prakticky okamžitě. Lidé mu společně poslali dokonce přes 2,7 milionu korun během čtyř dní.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste přispěli mojí Karolínce na nový vozík. Četl jsem všechny vaše vzkazy a komentáře a vehnalo mi to několikrát po sobě slzy do očí. I dnes jsem z toho dost naměkko, když si uvědomím, kolik lidí na nás myslí,“ reagoval na štědrost dárců Karolínčin táta Karel Václav Polcar.

Ve sbírce pro jeho dceru se vybrala více než 10násobná částka. Peníze navíc se rozhodl věnovat na vozíky pro ostatní děti, které jsou v podobném stavu jako jeho dcera. Sdílel i některé reakce konkrétních rodičů.

„Krásný večer Karle! Zprávu čtu už po několikáté se slzami v očích a nemohu tomu uvěřit! Jste naprosto úžasný! Naší Kájince by to strašně moc pomohlo. Mohli bychom zase chodit na procházky a výlety. Teď vydrží tak půl hodiny, maximálně hodinu a pak už jen pláče. Úplně by nám to změnilo život,“ děkuje maminka rovněž Karolínky Kateřina Hájková.

„Děkujeme Karle, více slov asi netřeba. Jsi frajer Karle, že myslíš na druhé. Klobouk dolů,“ poděkoval i tatínek Davídka Miloš Svoboda.

Odměna pro otce? Občasný úsměv

Karel Václav Polcar říká, že v životě si toho moc nepřeje. „Pár cílů ale mám. Chtěl bych dokázat, aby se Karolínka dovedla sama alespoň otočit a měla radost ze života. Tu se jí snažím dělat neustále. Občas se mi i odmění krásným úsměvem nebo tím, že ji mohu držet za její drobounkou dlaň,“ vysvětluje tatínek Karolínky s láskou.

Přečtěte si i další články s rodinnou tématikou v nabídce níže.