Oblečení pro děti je nutné vybírat nejen podle aktuálních módních trendů, ale také podle toho, v jakém ročním období má sloužit, případně pro jakou aktivitu. Jiný oděv je nutný na procházku do parku, pro návštěvu divadla, na sport nebo hory, případně k vodě. Samozřejmě ještě k tomu s přihlédnutím k věku dítěte.

Barevně sladěné doplňky u dětí. | Foto: Deník/archiv

Na trhu lze v dnešní době zakoupit prakticky všechno, v mnoha druzích provedení, v kamenných prodejnách, v eshopech, podle potřeby také třeba v bazarech. Stačí si skutečně jen vybrat, jen nesmíte zapomenout na výběr správné velikosti nejen u oděvů, ale také u bot. Proto si vždy prostudujete v případě nákupu přes eshop přiložené tabulky velikostí, pokud vyberete něco z ciziny, značení může být odlišné od toho, které znáte z českých obchodů.

Rostoucí oblečení pro děti - výhody, výběr, materiály:

Podle příležitosti

Je jasné, že oblečení je třeba vybírat podle ročních období. Důležité je, aby vše bylo z funkčních materiálu a bylo pro dítě pohodlné, nikde netlačilo nebo neškrtilo. Děti samozřejmě v některých obdobích rychle rostou, ale ideální není nákup o několik čísel většího oděvu s tím, že do čtyřikrát zahnutých rukávů dorostou. To samé platí i v případě bot.

Jiné na slávu nebo sport

Při výběrů oděvů také záleží na tom, pro jakou aktivitu mají sloužit. Pokud třeba na ryby, mělo by být pevné, vodě i slunci odolné, také chránit proti hmyzu. Jiné oblečení je pak nutné vybrat třeba po jízdu na kole nebo nějakou další sportovní aktivitu. Tam by většinou nemělo být moc volné, aby se do něj při pohybu děti nezamotaly. Mimochodem, při sportovních aktivitách nezapomínejte ani na ochranné pomůcky pro děti – přilbu, rukavice nebo chrániče kolen. A samozřejmě je vhodné vybrat odpovídající outfit pro nějaké slavnostnější příležitosti, jako například na oslavy nebo pro návštěvu divadla.

Z butiku nebo bazaru

Nadto lze v dnešní době i pro nejmenší využít široké spektrum značek, kvality, barev a materiálů. Kdo má zájem, může svého potomka obléknout třeba z módního butiku, jiný zvolí výběr z nákupního centra, další z bazarů, to vše podle finančních možností.

A nezapomínejte na to, že jak děti porostou, bude se jim líbit něco jiného, než vám, s tím se musíte smířit.