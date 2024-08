S koncem prázdnin a začátkem nového školního roku má mnoho rodičů radost, že jejich děti opět usednou do školních lavic nebo se potkají s kamarády ve školkách, zároveň si však dělají větší starosti o jejich zdraví. Ve chvíli, kdy se děti vrací do kolektivů, čelí zvýšenému riziku nachlazení a dalších onemocnění. Rodiče se obávají, aby jejich děti nebyly neustále nemocné, a proto přemýšlí nad tím, jak podpořit jejich imunitu. Kromě dodržování zdravého životního stylu volí řada rodičů i vhodné doplňky stravy.

Už v průběhu letních prázdnin si řada rodičů klade otázku, co mohou udělat pro to, aby jejich děti zvládly školní rok ve zdraví. Začátek nového školního roku spojený s návratem dětí do kolektivu bývá obdobím, kdy se zvyšuje počet respiračních onemocnění. Imunitní systém dětí se neustále vyvíjí, a proto jsou citlivější při kontaktu s respiračními infekty. Některé děti mají ještě nedostatečně vyvinutou nebo oslabenou imunitu a snadno je potrápí například viróza, chřipka, angína, infekt horních cest dýchacích či záněty středního ucha, hrtanu nebo průdušek.

Vhodné doplňky stravy mohou podpořit imunitu dětí.

Zdravý životní styl je základ

Jak mohou tedy rodiče připravit svoje děti na návrat do kolektivu a co mohou udělat pro to, aby nebyly jejich děti často nemocné? Rodiče by si měli zvykat posilovat imunitní systém dětí po celý rok. Základem pro vybudování silné imunity je vyvážená a pestrá strava, dostatek pohybu, spánku i odpočinku. Rytmus, při kterém se střídá fyzická aktivita, odpočinek, spánek a jídlo, by mělo dítě zažívat pravidelně každý den.

Aby si děti Immunotrofinu d oblíbily, má karamelkovou příchuť, kterou milují.

S blížícím se začátkem školního roku je zlepšení obranyschopnosti dětského organismu možná důležitější než v zimních měsících. Kromě dodržování zdravého životního stylu pomohou posílit imunitu dětí i kvalitní doplňky stravy. Mezi nejvýznamnější doplňky stravy, které se nakupují na konci léta, jsou vitaminy D3, B6, B12 a C, pořídit můžete i probiotika, prebiotika, přípravky z echinacey,nebo s minerály.

V boji proti infekcím mohou pomoct doplňky stravy

Hitem poslední doby jsou také betaglukany extrahované z kvasinek. Betaglukany, jejichž zdrojem jsou pekařské či pivovarské kvasnice nebo plodnice hlívy ústřičné, ovlivňují pozitivně lidský imunitní systém. Celá řada studií ukázala, že výrazně napomáhají tělu bojovat prakticky se všemi druhy infekcí. Jako preventivní prostředky jsou pak produkty s obsahem betaglukanu vhodné například i při boji s opakujícími se respiračními infekcemi a dalšími zdravotními problémy, při kterých dochází k oslabování imunitního systému. Betaglukany mají také protizánětlivý a antioxidační efekt a podporují hojení ran.

Immunotrofina d je vhodnou volbou, jak dopřát tělu dostatek betaglukanu, vitaminů a minerálů.

Pokud přemýšlíte nad tím, jak dopřát tělu dostatek betaglukanu, vitaminů a minerálů, vhodnou volbou je sirup Immunotrofina d. Obsahuje originální betaglukan Wellmune WGP, vitamin D, B6, B12, které přispívají k normální funkci imunitního systému, a také vitamin B5, který snižuje únavu a vyčerpání. Na doplnění jsou v sirupu obsaženy i minerály jód a arginin. Aby si děti Immunotrofinu d oblíbily, má karamelkovou příchuť, kterou milují.

Požadavkem na kvalitní betaglukan bývá hlavně jeho čistota, která by neměla být nižší než 70 %. Certifikátem potvrzená čistota betaglukanu Wellmune WGP není nižší než 75 %. Stejně jako zdravý životní styl nestačí aplikovat jen jeden měsíc v roce, tak i podávání Immunotrofiny d má z preventivních důvodů význam především v období od podzimu do jara. Podávání i skladování sirupu je velmi jednoduché. Stačí užívat jedenkrát denně a položit ho na bezpečné místo, kde ho budete mít na očích, abyste na něj nezapomněli. Immunotrofina d je k dostání v kamenných lékárnách a lékárenských e-shopech.