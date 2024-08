Děti mají při výběru školní tašky poměrně jasno a volí tu, na které je zobrazený jejich oblíbený hrdina. Rodiče však už řeší řadu otázek spojených s tím, aby taška byla pro dítě pohodlná, ergonomická a praktická. Kolik by měla aktovka vážit a měřit, jaké by měla mít vybavení? Jak poznat, zda je školní taška pro záda prvňáčka zdravotně nezávadná? Jak zkrátka vybrat tu nejvhodnější aktovku?

Minimální váha a ergonomie především

Nejdůležitějším kritériem, na které bychom se při výběru aktovky měli zaměřit, je podle fyzioterapeutky Ivy Bílkové z FYZIOkliniky výchozí váha. Ta by se měla v případě prvňáčků pohybovat od 800 do 1200 gramů. „Obratle dětí obsahují růstovou chrupavku, která roste do výšky, a pokud je obratel zatížený tlakem váhy aktovky nebo jakéhokoli jiného břemene, musí chrupavka růst proti odporu, což může způsobit její deformaci. Zároveň u dětí ještě není vytvořený silný svalový aparát,“ vysvětluje Iva Bílková.

Zároveň upozorňuje, že na váhu je důležité dbát i při naplnění aktovky, která by celkově neměla přesáhnout 15 % hmotnosti dítěte. Velmi důležitým parametrem jsou také ergonomicky tvarovaná záda kopírující anatomické zakřivení páteře.

close info Zdroj: firma Baagl zoom_in Při výběru školní tašky je důležitým kritériem její váha. Foto: Baagl

Popruhy a polstrování pro pohodlné nošení

S ohledem na křehkou konstituci dětí v raném školním věku nesmíme opomíjet ani šířku popruhů, jež musejí být dostatečně široké, aby byla váha aktovky rozložena přes celá záda. Vnitřní strany popruhů by měly být polstrované, z hladkého a jemného materiálu, aby nedocházelo k odřeninám. Nezbytnou součástí by měl být rovněž hrudní pás zajišťující rozložení váhy aktovky na celý trup.

„Aktovka by měla být vybavena širokými a dobře polstrovanými popruhy ve tvaru písmene C nebo S, aby popruh nezasahoval do ramenního kloubu a dítě mohlo při chůzi volně pohybovat rukama. Zároveň by váha měla být posazena i na klíčních kostech, aby popruhy nebyly zařezané do trapézů. Výška batohu by měla být od ramen po pánev,“ radí Iva Bílková. Pokud chcete, aby aktovka s dítětem v průběhu školní docházky tzv. rostla, poohlédněte se po takové, která je vybavena posuvným zádovým systémem ERGO ADJUSTABLE SYSTEM.

close info Zdroj: firma Baagl zoom_in Pro děti je při výběru školní tašky důležité, aby na ní byl oblíbený motiv. Foto: Baagl

Praktické vychytávky

Minimálně pro mladší školní děti je vhodné zvolit aktovku s pevnou konstrukcí a zpevněným dnem, aby dokázala sama o sobě stát. A co dalšího by nemělo chybět? Určitě bezpečnostní reflexní prvky, povrchy z nano materiálů, které zabraňují pronikání vlhkosti a snadno se čistí. Osvědčené je rovněž potažení vnitřní strany batohu nepropustnou polyuretanovou vrstvou, použití lehkých materiálů s odvětrávacími lištami, aby se dětem nepotila záda, a vhodné uspořádání vnitřních přihrádek, které umožní umístění nejtěžších věcí těsně k zádům.

close info Zdroj: firma Baagl zoom_in Popruhy školní tašky musejí být dostatečně široké, aby byla váha aktovky rozložena přes celá záda. Foto: Baagl

Na trhu, a zejména na tom on-linovém, je poměrně široká nabídka školních tašek a člověk si občas může připadat, jako by bloudil v džungli. Jak se vyhnout nepříjemným překvapením v podobě chytře zamaskovaného čínského webu, kdy vám objednané zboží dorazí většinou v řádu měsíců a může se stát, že zboží bude vypadat poněkud jinak než na fotce? Je dobré obrátit se na ověřené, lokální výrobce aktovek, u kterých se nakupování stane příjemným zážitkem, a ne noční můrou.

On-line obchod i kamenná prodejna

Sázku na jistotu a oblíbenou volbu rodičů i dětí představuje lokální značka Baagl, která nabízí široký výběr ergonomických aktovek a batohů. Kompletní sortiment aktovek a batohů, včetně všech nezbytných doplňků pro školáky a jejich rodiče, najdete nejen na jejich webových stránkách, ale firma na popud svých zákazníků otevřela také první značkovou prodejnu v Praze 8, kde vám s výběrem vhodné aktovky rádi poradí.

close info Zdroj: firma Baagl zoom_in Školní batohy a tašky je možné si vyzkoušet v kamenné prodejně v pražské Libni. Foto: Baagl

Na prodejně na vás kromě aktovek, batohů, penálů nebo sáčků na obuv čeká i profesionální a vždy usměvavý personál, který vám rád poradí s výběrem a pomůže s jakýmkoliv přáním či dotazem. Také se můžete seznámit s celou řadou vychytávek, kterou značka Baagl nabízí. Mezi ně patří například ergonomická záda, rostoucí systém, plně nastavitelné popruhy či reflexní prvky pro větší bezpečnost dítěte.

Veškeré zboží si v prodejně můžete pohodlně vyzkoušet a nakombinovat tak, aby vyhovovalo vám i vašemu školákovi či školačce. V nabídce je nyní bezmála stovka různých motivů jak pro holky, tak pro kluky. Prodejna se nachází v pražské Libni v nově zrekonstruovaných prostorách areálu U Pekařky a disponuje vlastním parkovištěm a dětským koutkem.