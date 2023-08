Získejte ZDARMA stavebnici LEGO® DUPLO® Rodinný dům 3 v 1. Stačí ji otestovat

Kostky LEGO® patří k nejoblíbenějším hračkám na světě. Barevné kostky, z nichž lze postavit prakticky cokoliv, milují děti na všech kontinentech. U těch nejmenších kromě zábavy přináší také rozvoj kreativity, jemné motoriky, řeči a schopnosti utvářet a přehrávat vlastní příběhy. Velké kostky LEGO® DUPLO® jsou pro malé dětské ručičky přímo stvořené. Nejnovější model stavebnice LEGO pro malé stavitele do čtyř let je LEGO DUPLO Rodinný dům 3 v 1 s mnoha herními možnostmi a speciálními kostkami. Chtěli byste ho se svými dětmi vyzkoušet? Přihlaste se do 20. srpna do velkého testování této stavebnice a může být vaše.

Se stavebnicí Rodinný dům 3 v 1 od LEGO® DUPLO® můžete děti hravě seznámit se světem kolem nich | Foto: Se svolením společnosti LEGO