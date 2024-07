Znakování s miminky a batolaty nabízí rodičům způsob, jak svým dětem rozumět. A to mnohem dříve, než začnou mluvit. Znakování si můžete uzpůsobit vlastnímu životnímu stylu a potřebám. Včetně slovníku. Začít znakovat můžete s miminkem už od dvou měsíců. Horní hranice ale neexistuje. Podle studií jsou znakující děti aktivnější v sociální interakci.

Co je to znakování? Snadný způsob, jak se domluvit s malými dětmi. Jak vysvětluje na svém instagramu Sára Zelená, která se specializuje na osvojování jazyka u dětí a dospělých, dětský znakový jazyk není to samé jako znakový jazyk v komunikaci neslyšících.

„Protože je výrazně volnější, v podstatě je úplně na vás, jakou sadu znaků a gest budete používat, abyste se s dítětem domluvili. Klidně si můžete vymyslet svoje vlastní znaky,“ vysvětluje na účtu Učíme děti mluvit. Stejně tak je jen na vás, od kdy se do znakování pustíte.

Co je to znakování?

Znakování miminek a batolat je způsob, jak se s malými dětmi domluvit, komunikovat. Používá se u slyšících dětí. Nejedná se totiž o běžný znakový jazyk. „My jsme s dcerou začali znakovat kolem roku, a ušetřilo nám to spoustu rozčilování,“ svěřuje se Aneta Kovářová pod příspěvkem Sáry Zelené na instagramu.

„Znakování s batolaty může předcházet frustraci dětí z toho, že jim není rozuměno,“ potvrzuje ve své diplomové práci Znakování se slyšícími batolaty a jeho vliv na pozdější vývoj řeči, Dorota Vránová.

Jak a od kdy začít znakovat?

Za nejranější věk, od kdy má smysl začít se znakováním, se udávají 2 měsíce. Ideální doba je kolem šestého měsíce, kdy už dítě má touhu s vámi komunikovat, dorozumět se a lidé ho zajímají.

Můžete si vymyslet vlastní znaky, nebo si pořídit knihu se znaky. V některých městech najdete dokonce znakovací kroužky. „Princip je jednoduchý - slovo, které říkáte, doprovázíte znakem, který konkrétní slovo reprezentuje,“ popisuje Sára Zelená.

Děti zvládnou komunikovat znakováním mnohem dříve, než řečí. První znak, který dcera Moniky Vighové použila, byl znak pro knihu:

| Video: Youtube

Znakování a řeč

Znakování rozvoj řeči nijak neohrozí. Zároveň jej ale ani neuspíší. Nemusíte se bát, že by znakující děti neměly motivaci mluvit. V batolecím věku děti většinou s rozvojem mluvy znaky opouští a nahrazují je slovy. Znaky si nechávají pro slova, která ještě nedovedou říct.

Článek zveřejněný v Žurnále aplikované behaviorální analýzy upozorňuje, že už od devadesátých let vznikaly studie o prospěšnosti znakování a jeho roli v posilování sociálních interakcí.

Proč učit i „nepraktické“ znaky

Pokud chcete začít s dětmi znakovat, určitě bude vhodné začít znaky praktickými, které vám usnadní denní komunikaci. Mezi ně patří znak pro mléko, dost, ještě nebo pít. Svůj důvod ale mají i znaky pro zcela nepraktické věci, jako je vlak, skákat, zábava nebo bagr. Může to být cokoliv, co dítě baví a bude mít motivaci znakovat, aby sdílelo, co mu dělá radost.

„Jedním z nejlepších prvních znaků je ‚mléko‘. Děti se tento znak učí rychle, protože je odmění něčím, co chtějí a potřebují,“ vysvětlují na webu pro rodiče Today’s Parent. Mezi další užitečné znaky patří slova ještě, hotovo, vyměnit plenu nebo hrát.

