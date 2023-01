Něco dramatického, něco cool

„Měl jsem nesmírnou radost pokaždé, když jsem objevil nějaký designový či značkový poklad. Pořád to tak mám, jen se k tomu přidala radost z udržitelnosti a smysluplnost toho, že ty věci mají pro mě kouzlo a současně dostanou další šanci,“ říká Andrej s tím, že v pubertě ho ekologie také zajímala, ale spíš v kontextu s cestováním a poznáváním světa, zatímco teď reagujeme všichni na to, co kolem sebe vidíme a jak naším konzumním stylem života planetě škodíme.

Andrej se mimo jiné proslavil jako sitcomový stylista Olo, a tak se nemůžu nezeptat, zda mu jeho roli zákazníci nepřipomínají. „Ne a jsem za to rád, myslím, že se ke klientům chovám úplně jinak než Olo. Ale občas jsem zaznamenal zkoumavé pohledy a napadlo mě: „Teď asi slečna nechápe, že tohle jsem taky já,“ říká Andrej.

Projekt 3Some je ovšem víc než jen sekáč. „Naším cílem je skloubit tři oblasti, kterým se chceme věnovat mimo naše hlavní profese. Ta první se dá vyjádřit slovy Take Some Thing a skrývá se pod ní právě provoz prémiového second handu s originálními kousky. Další oblastí je Share Some Love – sem patří náš blog, který by se měl věnovat sebepřijetí, sebelásce a pozitivnímu přístupu k sobě a životu. A za třetí je to Help Some One neboli podpora charitativních projektů, zabývajících se duševním zdravím,“ dodává Andrej.

Je to rok, co pánové začali tento svůj sen postupně realizovat, přičemž celý proces brzdí fakt, že mají oba dost práce ve svých profesích. O stylu zboží nabízeného v second handu každopádně měli jasno už od začátku. „Chtěli jsme odvážnější vintage funky kousky, které jen tak lehce nenajdete, ale v kombinaci s věcmi, které jsou na běžné nošení. Tak aby si u nás našel něco každý. Ovšem je pravda, že pořád nejvíc milujeme a soustředíme se na výstřednosti a jedinečné kousky,“ vysvětluje Martin.

Jedinečná je i atmosféra v jejich obchodě, která je hodně divadelní. „Šlo nám o to, odlišit se a nabídnout něco dramatického, útulného a cool a současně vychytat vizuální problémy, které prostor na Plzeňské měl. Nakonec jsme na zdi použili opony ze zrušeného ochotnického divadla, kde jsem ve svém rodném městě jako středoškolák hrál. Všechno si to najednou sedlo a zapadlo do sebe.“

Andrej a Martin mají nově v metropoli ještě jeden shop, a to v samotném centru. „Tady jsme respektovali památkovou ochranu a řešili prostor minimalisticky a čistě. Oba obchody jsou naprosto rozdílné a nás to moc baví,“ vypráví Andrej.

Podle Martina se klientela pořád ještě buduje a je to komplikovaný proces. Andrej zároveň přiznává, že sekáči pomáhají jeho kontakty, které si za roky v umělecké branži vybudoval, a že má štěstí na skvělé kolegy a kamarády, kteří rádi zásobují obchod svými stylovými kousky, které již neunosí.

„Jsme moc vděční našim kamarádům, kteří nás přesdíleli na svých sociálních sítích, čímž se postupně dostáváme víc a víc do povědomí. Většinu zboží máme ze zahraničí – z velkoskladu s vintage oblečením. Ale jsou tu i věci z Česka, které si osobně vybíráme. Další oblečení máme právě od různých umělců a to si zákazníci můžou najít buď přímo v našem obchodě, nebo na e-shopu v kategorii Umělci,“ popisuje Andrej Polák.

Lidé si tak mohou koupit třeba některý z modelů, jež oblékla Jana Plodková, Stanislav Majer, Eliška Křenková, Katarzia a další.