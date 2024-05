Velké, malé na večer, originální i s kouzlem patiny. Všechny kabelky, které už v pondělí odpoledne nabídne letošní Kabelkový VELEtrh ve Zlíně, jsou připravené udělat radost novým majitelkám a v neposlední radě pomoci. To je tradice již třináct let: kabelky ve Zlíně přispívají desítkami tisíc korun místní pobočce Naděje, která pečuje především o seniory a klienty s hendikepem.

Málokdo z návštěvníků Kabelkového VELEtrhu odejde jen s jedním kouskem. | Foto: Deník/ Lukáš Králíček

Třináctý charitativní Kabelkový VELEtrh otevře brány už v pondělí v 15 hodin na obvyklém místě, tedy ve foyer Mětského divadla Zlín. Podle Terezy Drábkové ze zlínské pobočky Naděje, která akci pořádá, lidé během dubna přinesli a darovali na sběrná místa ve městě a okolí spoustu pokladů: vešly se do desítek beden.



Symbolická cena, velká pomoc pro Naději

Každá z kabelek prošla očistou a dostala cenovku se spíše symbolickou cifrou. I symbolické cifry ovšem v součtu každoročně dají dohromady desítky tisíc korun, které zpříjemňují a zkvalitňují prostředí, v němž zlínská Naděje pečuje o seniory a klienty s hendikepem.

„Výtěžek z letošní akce poputuje do Sociálně-terapeutických dílen, kde klienti s mentálním hendikepem získávají a rozvíjejí své pracovní návyky, komunikaci a motorické dovednosti. Prohlubují také péči o sebe a nacvičují si tím orientaci a větší míru samostatnosti v životě. A vytvářejí moc pěkné rukodělné výrobky," upřesňuje oblastní ředitelka Naděje Zlín Renata Gabrhelíková.

Zisk z minulého veletrhu pak zlínské Naději umožnil vybudovat terapeutický koutek včetně vyvýšených záhonů s bylinkami a květinami v místním Domě pokojného stáří.

U nápadu byl před lety i Deník

Právě pomoc dobročinné organizaci, která by ve svém napjatém rozpočtu jen stěží našla prostředky na jiné než bezprostředně nutné výdaje, byla u zrodu tradice Kabelkového VELEtrhu ve Zlíně, který se během let stal inspirací pro řadu podobných akcí v celé republice.

S myšlenkou připravit benefiční akci především pro ženy přišla fundraiserka zlínské pobočky Naděje paní Zuzana Šlúchová před třinácti lety. Spojila se kvůli propragaci s tehdejším šéfredaktorem Zlínského deníku Davidem Karolou, promyslela celý systém sběrných míst a navázala spolupráci s Městským divadlem ve Zlíně.

„Ostatní pracovníci ve zlínské Naději se k ní s chutí přidali a vznikla akce, která se rozšířila i do dalších poboček a kterou rádi každoročně opakujeme,"vzpomínala pro Deník na dávné začátky Aneta Kvapilová ze zlínské Naděje.

Věrné zákaznice nakupují (a pomáhají) ve velkém

Kabelkový VELEtrh si za ta léta získal nejen popularitu a respekt za pomoc potřebným, ale také věrné zákaznice a fanynky. Jednou z nejskalnějších je paní Zdena Stránská ze Zlína, která dosud nevynechala ani jeden ročník a chybět nebude ani letos. Na termín letošního veletrhu se už před časem poptávala ve zlínské redakci Deníku a při té příležitosti nemohla nezmínit svoji vášeň a slabost pro kabelky, kterou po ní prý zdědila i dcera.

„Ta ale bohužel žije přes půl republiky, takže pro ni vybírám radost já," usmívala se paní Zdena s tím, že výběr se jí pokaždé líbí a odchází hned s několika novými kousky.

Slabost pro kabelky má i Helena Čermáková: herečka Městského divadla Zlín, která na jeho prknech momentálně exceluje jako Maria Callas v inscenaci Mistrovská lekce. Během představení se na jevišti objeví v hned několika úchvatných modelech. A v jednom z nich, sytě fialových noblesních šatech, natočila také klip k letošnímu ročníku Kabelkového VELEtrhu: je totiž jeho tváří. A pokud život napodobí klip, pak se i ona v pondělí odpoledne na veletrhu objeví, a pod tíhou nákupů (stejně jako v klipu) zavolá panu Neznámému Miláčku, přijeď pro mě, pomáhala jsem…

Na návštěvníky veletrhu budou v divadle čekat kromě nabídky kabelek, baťůžků, peněženek a opasků také odpočinkové zóny s kávou a občerstvením, kulturní program a internetová dražba vybraných kabelek.

Deset unikátů můžete i vydražit

Třináctý Kabelkový VELEtrh se uskuteční v pondělí 27. května od 15 do 18 hodin ve foyer Městského divadla Zlín. Kdo by rád nakupoval už teď, může se ještě do sobotní půlnoci připojit k online aukci deseti originálních kabelek na Facebooku. Také tento zisk poputuje na dobročinné účely.