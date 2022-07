Kromě oblečení, které navrhujete, jste letos poprvé představila i kolekci plavek. V čem je výjimečná a co nebo kdo vás inspiroval? Věnuji se precizní krejčovině už 20 let a aby mé modely upřednostňovaly ženskou postavu, vyzdvihly to krásné a schovaly malé nedostatky, každý milimetr je v mé práci důležitý. A u plavek to vidím stejně. Dlouho jsem hledala plavky, které by mi slušely nebo mě alespoň zaujaly svojí elegancí či originalitou. Překvapivě i v tom velkém množství nabídky to nebylo úplně jednoduché. A ještě zajímavější bylo, že mé kamarádky a klientky říkaly to samé. Tak jsem to zkusila sama. Je to sice jiný obor, než kterému se věnuji, ale mám ráda výzvy.

Nevím, jestli není dostatek plavek na trhu, jen i u plavek jsou trendy tak silné, že najdete převážně jen to, co je momentálně “in” nehledě na to, co opravdu sluší. Mě trendy nezajímají, zajímá mě ženské tělo. A pracuji s liniemi a detailem, které podle mě vyzdvihují ženskou postavu. A tam jsem u běžné nabídky narazila já i mé klientky. Když jste štíhlá a vysoká, sluší vám samozřejmě všechno. Ale to je jen malé procento žen. My ostatní marně hledáme, jak elegantně vyzdvihnout naše křivky.

Letos svatbám budou vévodit dlouhé rozparky, odhalená záda a balonové rukávy

Takže vaše kolekce splňuje všechny tyto atributy či poptávku?

Ano. Myslím, že se mi to u každého modelu podařilo. V mé malé kolekci jsou modely, které jsou promyšlené, skvěle střižené a barevná kombinace červené a fuchsiové rozzáří snad každou ženu. Plavky vcelku opravdu sluší každé mé klientce. Zeštíhlují díky širokému pásku a vytváří krásný dekolt, který si můžete upravit díky drukům či utáhnutím na zádech. Vysoké kalhotky jsou skvěle střižené. Často jsem si zkoušela tento typ vysokých plavek a byly buď příliš vystřižené, nebo příliš vysoké. Ono opravdu, i pár dobře promyšlených milimetrů v tak malém množství materiálu může udělat divy v zeštíhlení boků či optické prodloužení noh. A fuchsiový pásek může zakrýt buď malé bříško, nebo jen působí jako zajímavý detail.

S podprsenkou to bylo stejné, nemám ráda kostice, ale jak tedy vytvořit krásný dekolt? A u tohoto modelu podprsenky se mi to podařilo i bez kostice. A trojúhelníkové plavky, které jsem si vždy zkoušela byly většinou velmi střídmé na materiál, takže mi byly vepředu i vzadu malé, i když jsem si vybrala i o číslo větší. Takže mé trojúhelníkové plavky zakryjí přesně co mají a přesto dělají hezký zadeček.

Kolekce plavek nese červeno-fuchsiovou barvu, kterou jste zmínila, a která se také objevuje i ve vašich předchozích kolekcích. Jde tedy o ikonické barvy značky KG?

Ano, když jsem zhruba před sedmi měsíci tvořila kolekci plavek, tuto kombinaci jsem na trhu nenašla. Pracuji s ní už několik let a stále mě baví, takže mi přišlo samozřejmé začít s červeno-fuchsiovou kolekcí.

Hrálo nějakou roli ve vašich návrzích, pro koho jsou určeny dvoudílné a komu jednodílné plavky.

Nijak jsem to neřešila. Ráda chodím celoročně plavat a v bazénech používám jednodílné plavky, které ale nejsou doslova plavecké, protože ty plavecké mi jsou vždycky malé a škrtí mě, i když si koupím o dvě čísla větší. Nejsou mi příjemné. A vlastně ani nijak atraktivní. Takže já používám jednodílné plavky po celý rok. A ty dvoudílné spíše v létě k vodě. Podprsenka se dá uvázat tak, aby se v ní dalo i opalovat, nebo ji obtočíte dvakrát a vypadá více zajímavě. Navíc opticky vytváří štíhlejší pas a působí zároveň elegantně a originálně.

Monika Absolonová odhalila své soukromí: Sama není a je spokojená

Můžeme se těšit, že kolekci plavek rozšíříte i o jiné barvy či doplňky?

Původně měla být kolekce mnohem rozsáhlejší. Začala jsem dokonce vytvářet vlastní potisky, mělo být v nabídce více barev a modelů, plážová taška, ručník, župan atd. Ale mám osmnácti měsíčního syna, kterému se věnuji co nejvíce mohu, druhého syna ve škole, náročný rok za sebou, dvě rozsáhlé kolekce oblečení, stěhování a další zajímavé životní zkušenosti a tak se z komplexní plážové kolekce stala malá kapsulová limitovaná edice plavek, která mi i tak dělá velkou radost a už teď má krásný ohlas. Takže se jen lépe připravím na příští léto.

A dočkají se plavek konečně i muži?

Zájem by byl. Jen času je málo. S mým kamarádem Pavlem Kortanem jsme o tom hovořili, že stejný nedostatek hezkých a zajímavých plavek chybí i pro muže. Takže když ji neuděláme spolu, protože čas je teď opravdu vzácný, tak ji alespoň připraví on sám a budeme ji prezentovat v mém pražském showroomu příští léto.

Kateřina Geislerová odjela v osmnácti letech do Paříže, která ji okouzlila natolik, že tam zůstala přes 20 let. Nejdříve studovala na pařížské Sorbonně Dějiny umění, po té Evropská studia a nakonec módní návrhářství na umělecké škole LISAA, které ukončila s nejlepší diplomovou prací ve svém ročníku.



Díky nadšenému ohlasu poroty si ihned založila vlastní značku a povzbuzena úspěchem si rok poté otevřela atelier-showroom nedaleko Champs Elysée. V roce 2007 se jí splnil sen a v hlavním městě módy si otevřela vlastní butik nedaleko muzea Georges Pompidou, v srdci Paříže.



Její precizní, krásná krejčovina a výrazně ženská tvorba s pánskými prvky si získala jak české publikum, tak i módní znalce a to ihned po debutu na tuzemském trhu během své první přehlídky na Mercedes-Benz Prague Fashion Weekendu v roce 2012. Od té doby má vlastní atelier-showroom v ulici Široká 15 na Praze 1 a pokračuje svou práci mezi Prahou a Paříží.



www.katerina-geislerova.com