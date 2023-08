Kateřina Mlejnková alias Koki byla dalším hostem nového podcastu Adély Noskové Backstage. Vyhledávaná make-up artistka, jejíž práce je vidět i na mnoha titulních stranách lifestylového magazínu Glanc, v podcastu poodhalí něco ze zákulisí svého pracovního i soukromého života.

Kateřinu Mlejnkovou alias Koki si pozvala do svého podcastu Bacstage Adéla Nosková. | Foto: Se souhlasem Kateřiny Mlejnkové, iglanc.cz

Ve světě make-up artistů je Koki fenoménem. Jako jedna z prvních se začala věnovat i líčení mužů.

„Líčím je ráda, musím mít však jasno v tom, co má vlastně projekt sdělit. Tvořením vizáže jim neubírám mužskou energii, jen zvýrazňuji jejich zajímavé rysy,“ říká Koki v novém podcastu Backstage, kam ji pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc Adéla Nosková.

Jedu na Rock For People! Festival Makeup by Koki9:

Zdroj: Youtube

Té Koki mimo jiné prozradila, jaký make-up má v oblibě Dagmar Havlová, Ewa Farna či Dara Rolins, nebo jak se vyrovnává s negativními reakcemi okolí kvůli svému neobvyklému vzhledu.

Zdroj: Se souhlasem Kateřiny Mlejnkové, iglanc.czBackstage: Adéla Nosková si povídá s Kateřinou Mlejnkovou

Jak se daří Kateřině Mlejnkové dostávat do zákulisí slavných? „Dělám, že tam patřím. Jen tak tam chodím a tvářím se, že tam mám co dělat,“ prozradila Koki v podcastu. „Je to prostředí, které mě dokáže překvapit. Někdy čekám, že se tam nic dít nebude, lidi vypadají slušně, až nudně, a pak se ukáže, že je tomu přesně naopak a je s nimi super zábava. A někdy jsem překvapena, že lidi vypadají vizuálně divoce a pak je v zákulisí vidím pít vodu a nic s nimi není.“

Občas vytrhávám chlupy, i to k práci patří

A co s sebou práce vizážistky kromě jiného přináší? „Někdy chtějí zákazníci třeba vytrhnout chlup kolem uší či pod nosem. Dokonce jsem už vytrhávala chlupy z hrudníku. Ale to je v pořádku, i to k tomu patří a nevadí mi to,“ říká Koki.

Koki líčí i známou zpěvačku Ewu Farnou. „S Ewou se spolupracuje krásně. Jen si sedne, řekne mi, co má za kostým, naznačí, jakým směrem chce v líčení jít a nechá mi volnou ruku. A v poslední době už ani nemusí naznačovat. Podle kostýmu na ni nahážu pigmenty, které se k němu hodí, řeknu jí svou představu a ona jo, super. Vůbec o tom nediskutuje, věří mi. Takže jsem s ní moc spokojená, je skutečně skvělá," pochvaluje spolupráci se zpěvačkou.

V dalším dílu podcastu Adély Noskové se dozvíte, jakou zahraniční celebritu by Koki líčila ze všeho nejraději, i to, kdy ona sama bývá bez make-upu.

Make-up artistka Koki ráda experimentuje a nebojí se líčit i muže.Zdroj: Se souhlasem Kateřiny Mlejnkové, iglanc.cz

Více o Koki najdete na Instagramu.

