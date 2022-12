Překupování ji natolik pohltilo, že začala na podobných platformách úspěšně rozprodávat i svůj vlastní šatník. Kim zkrátka ví, jak vydělat peníze.

Osudová reality show

Po maturitě začala Kim pracovat jako asistentka a osobní stylistka Paris Hilton, vzala si hudebního producenta Damona Thomase a v roce 2006 spolu se svými sestrami Kourtney a Khloé otevřela módní butik DASH v Kalifornii, později také v Miami a New Yorku.

Mami, koukej. Syn Kim Kardashian údajně ve videohře našel matčino erotické video

Obchodu se příliš nedařilo, sestry i ona se více věnovaly svým vlastním projektům, a tak Kim napadlo, že by mohly natočit reality show, která by poodkryla soukromí její rodiny a zároveň pomohla zvýšit povědomí o buticích DASH. To, co následovalo, předčilo všechna očekávání i marketingové strategie. Zrodila se totiž jedna z nejúspěšnějších reality show všech dob.

Zdroj: Youtube

Z každého člena rodiny se stala v mžiku celebrita světového formátu. Největší pozornost ovšem vyvolal zlatý olympijský atlet William Bruce Jenner, nový partner maminky Kim Kardashian, který v průběhu show prošel přeměnou pohlaví a nyní si říká Caitlyn.

Ještě před odvysíláním první epizody v roce 2007 se Kim ocitla v situaci, která podle některých katapultovala její kariéru. Na internetu se totiž objevila sexuální nahrávka s Ray J, bratrem Brandyho Norwooda, se kterým Kim chodila o pár let dříve. Později v Oprah Show Kim Kardashian přiznala, že si je vědoma toho, že se nahrávkou zviditelnila před celým světem.

Oblíbené diety celebrit: Slavné ženy se hlady rozhodně nemučí

Následovalo focení na titulku časopisu Playboy, vytvoření tréninkového plánu Fit in Your Jeans by Friday nebo uvedení samoopalovacích produktů Kardashian Glamour Tan. Pomyslným vrcholem jejích činů byla opulentní svatba s basketbalistou NBA Krisem Humphriesem. Manželství však vydrželo pouhých 72 dní.

Zrozena k podnikání



To, že její mění činí podle časopisu Forbes více než 800 miliónů dolarů není náhodou. Dokáže zpeněžit v podstatě vše na co sáhne a své slávy k těmto účelům patřičně využívá. Má vlastní kosmetickou značku SKKN BY KIM, nebo i značku spodního prádla SKIMS, které si zakládá na dosažení těch nejdokonalejších ženských křivek. Pomyslnou značkou je ale i její pozadí, na němž zapracovali plastičtí chirurgové.

Kim by se mohla považovat za experta na hubnutí, byť není trenérka ani výživová poradkyně. Je proslulá tím, že dokáže během krátké doby doslova kouzlit s kily navíc, což dokázala třeba po svých porodech či před společenskými akcemi. Asi nejpůsobivější výkon podala Kim před letošním Met Gala, kdy dokázala zhubnout za tři týdny více než osm kilo, aby se vešla do ikonických šatů patřících původně Marylin Monroe, která v nich v roce 1967 zpívala k narozeninám prezidentovi Johnu F. Kennedymu.

Zničila šaty Marilyn? Poškozené už byly, zastal se Kardashianové jejich vlastník

Krom striktního dietního plánu ale maká v posilovně šestkrát týdně a jako správná businesswoman umí zpeněžit i toto – vyvinula placenou aplikaci, ve které ji mohou fanoušci sledovat a cvičit s ní. K udržení kondice a váhy Kim také denně nachodí nejméně pět kilometrů.

Nebezpečná krása

Nakolik ovlivňuje Kim trendy v plastické chirurgii je zřejmé. O zvětšování pozadí už se v souvislosti s křivkami Kim napsalo mnohé. Podle amerického magazínu Allure se mezi lety 2000 a 2018 jen ve Spojených státech zvedl zájem o implantáty v této části těla o 256 procent. Nakolik je to morální vůči mladým dívkám, které ji slepě následují, je diskutabilní. Každopádně za to Kim sklidila veřejnou kritiku.

Zdroj: Youtube

Hrdá na své křivky oblíká na červený koberec pouze jeden druh šatů, a to modely, které perfektně kopírují její linie. Ty se od sebe liší pouze barvou, materiálem, mírou průhlednosti či délkou vlečky a aplikacemi.

Mezi návrháře, kteří jí plní její sny o nejlepší róbě patří Balenciaga nebo Dolce&Gabbana. Podpatky volí nebezpečně vysoké, nimiž uměle dohání svůj hendikep - výšku 157 cm.