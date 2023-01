„Začalo to, když se v naší rodině během jediného roku narodily čtyři děti,“ nastínila Bílková. Mámou se stala nejen ona, ale i její sestra a dvě neteře. Oblečení pro děti, kterého je v obchodech nepřeberné množství, ale členky rodiny neuchvacovalo, vadila jim nevalná kvalita i design. „Říkaly mi, co by se jim líbilo, a já zkoušela šít první věci. S klidem tedy mohu říct, že jsou testované na dětech, a to našich vlastních,“ dodala se smíchem majitelka značky.