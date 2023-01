Menstruační kalhotky si ženy oblíbily. Některým ale nefungují. Víme proč

Doba jde neuvěřitelně rychle kupředu, což je vidět nejen v oblasti technologií, ale i dámských hygienických pomůcek. Není to tak dávno, co byl velkou novinkou tampon a stejný boom zažívá dnes menstruační prádlo od bavlněného přes krajkové menstruační kalhotky až po plavky. Část žen si ho nemůže vynachválit, ale některé po zkušenostech tvrdí, že nefunguje. Víme, co dělají špatně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Víme, proč některým ženám menstruační kalhotky nefungují. | Foto: Shutterstock