"Považuji to za malý zázrak. Obzvlášť v poslední fázi bylo velmi náročné skloubit studium s prací. Cestovala jsem téměř každý druhý týden z Londýna do Prahy - plus Podkrkonoší - a zpět. Snažila jsme se vše ukočírovat a ono to klaplo," řekla pro Deník.cz Andrea Zlamal Vytlačilová.

Na Central Saint Martins se hlásí desítky tisíc designérů ročně a vezmou jich zhruba dvacet. Ona se tam dostala na první pokus.

"Vymyslela jsem si zadání ke třem nebo čtyřem projektům, které jsem zaznamenala do portfolia a představila je budoucím profesorům. Mimochodem, jedním z těch projektů byly moje maturitní šaty. Dokončila jsem je v den plesu, asi v pět ráno. Celý korzet byl totiž detailně vyšívaný, navíc asi dvaceti barvami," popisuje návrhářka.

Za svůj úspěch vděčí vedle mimořádného talentu i cílevědomosti. "Vždycky když mám před sebou nějaký cíl, vrhnu se do něj po hlavě a dám mu své absolutní maximum. Nechci dělat věci napůl. Možná se to nepovede, ale nemohu si vyčítat, že jsem se málo snažila."

Zpočátku Andrea na šátky malovala motivy inspirované svými cestami. Plnily tak částečně funkci deníků.Zdroj: Se souhlasem Andrey Zlamal Vytlačilové

Vlastní cestou

Výtvarně se projevovala od mala. Bývá zvykem, že děti jako ona nastoupí na střední výtvarnou školu, když jim to jde, zkusí UMPRUM. Andrea ale zvolila jinou cestu – ze základní školy šla nejdřív na gymnázium.

"K výtvarnému vyjadřování jsem začala inklinovat brzo, ale v mém okolí nebyl nikdo, kdo by se jakkoli výtvarně projevoval. Rodiče jsou spíš vědecky zaměření, netušili, jak mi poradit. Pro ně to bylo něco nepředstavitelného a taky něco, čím se nedá reálně živit… A tak jsem si řekla, že buď půjdu na tu nejlepší školu, anebo sklopím krovky a půjdu třeba studovat jazyky," říká Andrea.

Mimochodem, jazyky jí vždycky šly. Na základní škole měla rozšířenou výuku angličtiny a na gymnázium probíhala půlka výuky ve francouzštině.

Autorka při tvorbě šátku Liška

Zdroj: Se souhlasem Andrey Zlamal Vytlačilové

Vysněná škola

Škola Central Saint Martins má mimojiné tu výhodu, že je jejím partnerem LVHM (koncern Louis Vuitton Moët Hennessy, pod který spadá více než 60 značek luxusního zboží – pozn. red.). Díky tomu mají studenti k dispozici špičkové vybavení – novější i starší technologie, které by jiná škola jen ztěží ufinancovala, protože jsou například složité na údržbu.

Tradiční i „trendy“ modrotisk umí ve Strážnici. Dílna funguje už 116 let

"I proto jsem vyzkoušela všechno možné – vyřezávání laserem, 3D tisk… Pokaždé když jsme dostali nový projekt, snažila jsem se na něj napasovat nějakou technologii, abych si ji mohla osvojit. Výborné také je, že kdybych si sama zkoušela třeba techniku devoré (vypalovaný vzor – pozn. red.), normálně bych musela udělat zhruba kilometr látky, aby se to vyplatilo. A je nepříjemné po tom kilometru a velké finanční investici zjistit, že to není úplně to, co jsem si představovala. Ve škole jsem si ale mohla devoré vyzkoušet třeba jen na půl metru látky," vysvětluje Andrea.

Součástí její bakalářské práce byla kolekce oblečení barvená přírodními barvami, mimo jiné avokádem. Proč zvolila zrovna exotické avokádo, a ne třeba černý bez?

"Já zkoušela barvit snad se vším… A na avokádo jsem přišla tak, že Londýn byl tehdy posedlý avokádovými toasty. Bistra a restaurace vyhazovaly každý den hromady pecek. Tak jsem obešla několik podniků a ve finále využila to, co by se jinak vyhodilo. Popravdě, vždycky jsem milovala avokádo, ale teď už tu jeho specifickou vůni nemusím. I když při barvení pracujete jen s peckami, jejich odér je velmi intenzivní."

Se špičkami v oboru

Vedle školy se hodně naučila i na stážích u světových značek, ať už v Acne Studios ve Stockholmu, u Marca Jacobse v New Yorku, nebo v Kenzo v Paříži. "Byla jsem radostí bez sebe, že vidím do útrob celého módního organismu. Tyhle velké módní domy jsou kolosy, kde vy se soustředíte jen na svou specializaci. Přirozeně tak máte velmi malé pole působnosti, jdete ve velmi úzké uličce, ale zase neřešíte nic jiného. Neřešíte ani materiál, protože ten shání zase někdo jiný. Řešíte jen design."

I tak není o stres nouze, naopak. "Když jsem poprvé přišla do Acne Studios, byla jsem plná očekávání, navíc oni sídlí v bývalé československé ambasádě, o to osobnější celá zkušenost byla. Ale moje kolegyně mé nadšení hned na začátku zchladila, řekla: 'Tahle práce tě zničí!' Já tomu nejdřív nerozuměla, až později jsem pochopila, z čeho byla tak frustrovaná. Navíc to byla neplacená stáž, takže si myslím, že o to míň si vážili hodnoty lidské práce, že zas tak nepřemýšleli nad smyslem zadání. Prostě věděli, že tam zůstaneme o dvě hodiny, pět hodin déle a nebude to mít vliv na to, kolik je to bude stát."

Tak jako tak Andrea připouští, že se ve Stockholmu naučila asi nejvíc. Ostatně z té tehdejší frustrace a přepracovanosti vznikl i nápad dělat si něco svého. A z něj se vyvinuly hedvábné šátky, které vyrábí pod značkou Andrea Vytlačilová.

Rodinný život

Navzdory náročné škole i budování vlastní značky se Andrea v pětadvaceti letech stihla i vdát. Jejím manželem je Josef Zlamal český výtvarník, který v posledních letech působil především v zahraničí.

"My jsme se potkali na začátku mého studia v Londýně, kdy jsem si naivně myslela, že nemám žádný osobní čas a jenom pracuju, což je – viděno dnešní optikou – trochu úsměvné… Každopádně manžel coby výtvarník rozumí tomu, že někdy pracuju bez ustání, pak mám období, že prospím celé dny… Zkrátka chápe můj režim, že to není od devíti do pěti. Žijeme v tom oba, o to je to asi snazší," nechává Andrea na závěr nahlédnout do svého soukromí.

Andrea Zlamal Vytlačilová

Narodila se v Hradci Králové, dětství prožila ve vesničce Mžany v Podkrkonoší. V posledních letech ale žila střídavě v Česku a v Londýně, kde letos zakončila magisterské studium na prestižní umělecké škole Central Saint Martins. Absolvovala stáž v designovém týmu oděvního domu Acne Studios, u Marca Jacobse i v Kenzo. Spolupracovala také s oděvními domy Versace či Loewe, giganty jako Swarovski Elements nebo 20th Century Fox či Muzeem Cristobala Balenciagy ve španělské Getarii. Společně s Lucií Desmond vytvářila multidisciplinární projekt My Bohemian Tale (Můj český příběh), který mj. mapuje český textilní průmysl, tradice, řemeslo a udržitelnost.