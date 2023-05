Jednobarevné oblečení v její nabídce nenajdete.

„Je mi líto šít černé nebo bílé triko. Chci, aby moje oblečení bylo co nejoriginálnější. Když vidím, jak lidé - hlavně v Praze a okolí - chodí ve drahém, monotónním značkovém oblečení, připadají mi jako ovce. Zajímavé je, že čím dál jste od Prahy, vidíte o hodně víc lidí chodit v ušitých věcech od malých podnikatelů. A to je mi sympatičtější,“ říká.

„Nejraději nakupuji v secondhandu. Oblečení si pak třeba upravím. Ale do obchodů nechodím, je mi líto dávat tolik peněz za něco, co je nekvalitně ušité a navíc ve stejném oblečení potkáváte lidi na ulici,“ vysvětluje Aneta Půhonná. Laik podle ní nepozná, že látka a střih jsou katastrofální – a přesto je schopen utratit tisíce za něco, co má hodnotu dvou stovek.

Důležitá kvalita látek

Na kvalitě látek si návrhářka zakládá. „Mám stálé zákaznice už pět let, co podnikám. Největší odměnou pro mě je, když potkám své klienty v oblečení ode mě. Látky, které si vybírám, vydrží. Takže ano, oblečení je dražší - šaty mohou stát i osm set korun, ale máte jistotu, že vám vydrží i několik let,“ upřesňuje s tím, že právě o šaty je největší zájem.

„Šaty jsou ženský oděv. Ne všechny zákaznice umí kombinovat oblečení, takže jim to šaty usnadňují,“ míní Půhonná.

Když před pěti lety rozjížděla podnikání, nenapadlo ji, že jednou otevře i obchod. Se stánkem začala objíždět trhy, kde se její klientela časem rozšířila.

„Poslední rok nestíhám ušít zakázky, takže jsem do party přibrala dvě asistentky. Pomáhají mi stříhat látky nebo šít jednodušší věci. V červenci plánuji otevřít obchod v Hodkovicích na Liberecku, kam jsem se přestěhovala za přítelem,“ představuje novinku, která ji posune blíže k vysněnému cíli.