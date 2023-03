Vyčnívající z davu

Cate Blanchettová v kreaci Louis Vuitton

Herečka Cate Blanchettová na 95. ročníku udělování Oscarů. Na sobě má model značky Louis Vuitton.Zdroj: Profimedia

Herečka Cate Blanchettová se na předních příčkách seznamů nejlépe oblékaných celebrit objevuje se železnou pravidelností. Bylo by tak zarážející, kdyby svůj status módní ikony nepotvrdila na 95. ročníku udělování Oscarů. Její výsadou je, že si může dovolit být jiná, aniž by jí to ubralo na zaslouženém obdivu módních kritiků. A tak zatímco ostatní dámy vynesly modely v odstínech bílé nebo v rámci současného trendu návratu velkých "plesových" rób zvolily šaty s objemnými sukněmi či aplikacemi, Blanchettová vsadila na jednoduchost. A vyplatilo se to.

Na ceremoniálu i pozdější párty Vanity Fair se objevila v modro-černém modelu značky Louis Vuitton se zajímavým řasením. Navíc dokázala, že se řadí mezi celebrity, kterým není cizí cit k životnímu prostředí. „Vrchní díl je starší model, pochází z archivu značky, a sukně byla vyrobena z udržitelného hedvábí. Kreace obepínala její tělo jako hedvábná tekutina,“ obdivuje magazín Harper´s Bazaar.