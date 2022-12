Po oznámení o smrti ikony se vyjádřil také manžel a kreativní partner Westwoodové Andreas Kronthaler. „Budu pokračovat s Vivienne v mém srdci. Pracovali jsme až do konce a ona mi dala spoustu věcí, se kterými mohu jít dál,“ uvedl.

Královna britské módy

Hold Westwoodové vzdala také módní návrhářka a Spice Girl Victoria Beckhamová. „Jsem velmi smutná, když se dozvídám o odchodu legendární návrhářky a aktivistky Dámy Vivienne Westwoodové,“ uvedla.

Zemřela ikonická módní návrhářka Vivienne Westwoodová. Bylo jí 81 let

Zpěvák Boy George, který se s Westwoodovou poprvé setkal na počátku 80. let, ji označil za skvělou a inspirativní a jednoznačnou královnou britské mód“.

Také hvězda seriálu Sex ve městě herečka Kim Catrallová ji na Instagramu popsala jako „skutečného génia, který nikdy neztratil svou severskou kuráž“ a podělila se o společný příběh plný „velkorysosti a laskavosti“, když pro ni Westwoodová během tří dnů vytvořila troje šaty na premiéru filmu. Jméno Westwoodové bylo silně spojeno s prvním ze dvou filmů k ikonickému seriálu - navrhla totiž svatební šaty pro postavu Carrie Bradshawové, které se zařadily mezi nejslavnější filmové kostýmy historie.

Supermodelka Claudia Schifferová napsala, že jedinečný hlas Westwoodové bude nenahraditelný a bude nám všem chybět“, zatímco zpěvák Billy Idol, který je hvězdou londýnské punkové scény, napsal na Twitteru: „RIP, bude mi chvíli trvat, než to zpracuju…“ Westwoodová byla jedním z duchovních rodičů punku, respektive módy v tomto stylu.

Prestižní britská instituce Victoria and Albert Museum, která uchovává některá její díla, označilo Westwoodovou za skutečnou revoluční a rebelskou sílu v módě.

Ke skonu ikonické módní návrhářky se vyjádřila také britská ministryně kultury Michelle Donelanová. „Smutný den, Vivienne Westwoodová byla a zůstane význačnou osobností britské módy. Její punkový styl přepsal v 70. letech veškerá pravidla. Patří jí obdiv za to, jak zůstala po celý život věrná svým vlastním hodnotám,“ napsala politička na Twitteru.

Kmotra punku

Vivienne Westwoodová byla anarchistickou idealistkou, která změnila Británii. Podle CNN byla revolucionářkou, která si zoufala nad lhostejnou pasivitou mládeže a byla zapálená nenávistí ke korupci a globální nespravedlnosti.

Westwoodová stála u zrodu punku, dobyla vysokou módu a vybudovala globální impérium. Vytvořila nový styl romantiky, poslala Naomi Campbellovou na molo v dopravním kuželu a na setkání s britskou královnou přišla s tím, že si zapomněla spodní prádlo.

Pro Westwoodovou byla móda zbraní. Samozřejmě si myslela, že šaty jsou prostředek k tomu, aby lidé byli sexy, ale šlo jí také o to, aby se věci změnily. Aby se zničil upjatý konformismus a vytvořil lepší svět.

Boty si šila od pěti let

Vivienne Isabel Swireová se narodila 8. dubna 1941 v britské vesnici Tintwistle v hrabství Derbyshire jako nejstarší ze tří dětí. Její rodiče z dělnické třídy ji podporovali v manuální tvorbě, což dělala s nadšením. Byli však hluboce zmateni závislostí své dcery na čtení a jednou jí dokonce zaplatili za to, aby zničila průkazku do knihovny.

Měla záviděníhodné sebevědomí a věřila, že je výjimečná řemeslnice. Na gymnáziu v Glossopu se považovala za jakousi šampionku. „V pěti letech jsem si zvládla vyrobit pár bot,“ řekla později.

V roce 1958 se rodina přestěhovala do severního Londýna. Vivienne se věnovala stříbrotepectví a tvorbě šperků na místní umělecké škole, ale po jednom semestru odešla. Později získala kvalifikaci učitelky na základní škole a pak se provdala za Dereka Westwooda. Westwoodová si sama ušila svatební šaty a vyrobila šperky. O rok později se jim narodil syn.

Osudový muž McLaren

Jedno náhodné setkání pak ale všechno změnilo. Její bratr Gordon přivedl do jejího bytu svého spolužáka z umělecké školy. Měl zrzavé vlasy a pudrem zesvětlený obličej. Jmenoval se Malcolm McLaren: samozvaný génius a kmotr punku.

Tak začalo jedno z největších britských tvůrčích partnerství. Nastěhovali se do malého bytu, narodilo se jim dítě a spustili kulturní revoluci, která otřásla světem a někdy ho i děsila.

Zdroj: Youtube

McLaren byl velmi svérázný. Jeho matka byla sexuální pracovnice a vychovávala ho excentrická babička, která se řídila heslem „být špatný znamená být dobrý a být dobrý je prostě nuda“. Byl jako páv, hodlal oslňovat malé lidi svou genialitou, urážet starší generaci, kterou nesnášel, a znevažovat všechny kromě sebe - zejména Vivienne.

Po dramatickém rozchodu však později Westwoodová vztah obnovila, po McLarenově boku totiž umělecky rozkvétala. Týrání z jeho strany jednoduše ignorovala.

Kult jménem Sex Pistols

Pak přišli Sex Pistols. McLaren je přijal jako vzdor proti hnutí hippies, které nenáviděl. Westwoodová si vzápětí otevřela obchod na King's Road, kde vykouzlila styl, který Pistols proslavili. Zmatený svět zalapal po dechu a pojmenoval ho Punk.

Obchod nazvala Let It Rock, pak název změnila na Too Fast To Live, Too Young To Die. Nakonec se přejmenoval na SEX - obrovský růžový nápis nade dveřmi naznačoval, že dovnitř půjdou jen odvážlivci.

Revoluci vystřídalo zklamání

Oblečení, které Westwoodová navrhovala, se nepodobalo ničemu, co do té doby vzniklo. Modely byly radikální a individualistické, vztyčovaly dva prsty proti konkurenčním pouličním módním směrům.

Westwoodová upřímně věřila, že punk je víc než jen móda. Hnutí bylo politické, jeho cílem byla revoluce. Když však mladí neprojevili žádnou ochotu ke změně, byla hořce zklamaná. Z ryze punkové scény se stáhla.

Zdroj: Youtube

Místo toho se svými až zběsilými nápady pronikla na přehlídková mola v Londýně a Paříži. Intelektuálně se inspirovala kanadským historikem umění Garym Nessem, zkoumala dějiny módy a odvážila se odmítnout svázaný a rigidní svět Haute couture (v překladu Vysoká móda, označuje oblečení šité na míru). Oblékla modelky do korzetů, které jim vyhrnuly poprsí téměř až k bradě.

Veřejnost se jejímu stylu nejdřív posmívala. Posmívali se jí i Sex Pistols, kteří ji obvinili, že opustila punk a šije „nóbl šaty“.

Zrod ikony

Její cesta nebyla snadná. Občas se ocitla na pokraji bankrotu, ale módní svět si ji nakonec zamiloval. Spolu s McLarenem vytvořila legendární kolekce s názvy jako Pirate, Savages a Nostalgia of Mud. A když se od ní odpoutal, pokračovala sama: odstartovala nový romantismus návrhy, které parodovaly vládnoucí třídu, která to paradoxně hltala.

Nakonec na tom vydělala jmění. A stala se ikonou. Když si Carrie Bradshawová, hlavní hrdinka seriálu Sex ve městě, chtěla pořídit svatební šaty, obrátila se právě na Westwoodovou. Žena, která dříve vedla kontroverzní obchod na King's Road, se stala významnou světovou značkou.

V roce 1989 ji vlivný časopis Women's Wear Daily zařadil mezi šest nejlepších návrhářů dvacátého století; vedle Armaniho, Lagerfelda a Saint Laurenta byla jedinou ženou. „Pokud jde o mě, bylo to konstatování faktu,“ vyjádřila se.

Aktivismus a doživotní vzdor proti nejvyšší třídě

Úspěch Westwoodové neznamenal, že by se vzdala revoluce. Její umění, hluboce politické, mělo svůj smysl. Oblékala modelky jako punkové debutantky, čímž se vysmívala vládnoucím třídám. Její oblečení převracelo módu, která historicky ženy podřizovala mužům. Šila trička s vulgárními politickými hesly a prodávala je za obrovské částky.

Westwoodová vášnivě nenáviděla Tonyho Blaira a Margaret Thatcherovou a vrhla se do celoživotního křížového tažení za svobodu jednotlivce, zbavení světa jaderných zbraní a boj proti hrozbě změny klimatu.

Podporovala výzkum AIDS, organizace PETA a Oxfam, věnovala statisíce Straně zelených a stala se pravidelnou návštěvnicí Juliana Assange během jeho sedmiletého pobytu na ekvádorské ambasádě. Na protest dokonce zaparkovala bílý tank před domem tehdejšího britského premiéra Davida Camerona.

Její oblíbený citát byl od Aldouse Huxleyho: „Ortodoxie je hrobem inteligence“. Obchod, který otevřela na King's Road, stále funguje. Nyní se jmenuje World's End a prodává archivní návrhy a trička s hesly na památku ikony odhodlané vést válku proti konformismu.

Kmotra punku, císařovna světové módy a dáma britského impéria to rozhodně dokázala.