Plesová sezona se kvapem blíží. Pokud chtějí na bálech ženy nejen zazářit, ale navíc se obléct podle módních trendů, měly by začít pátrat po šatech s flitry, splývavých ze saténu, s objemnými sukněmi či v růžové barvě. Deník přináší průvodce plesovou módou pro rok 2024.

Hitem letošní plesové sezony bude růžová a zářivé flitry. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Zahraniční módní magazíny v předchozích dnech vynášely do nebe za večerní róby dvě ženy, které jsou považovány za jedny z nejlépe oblékaných na světě. Právnička a manželka herce George Clooneyho Amal Clooneyová i princezna z Walesu Catherine se shodou okolností obě objevily na nedávných večerních událostech v blyštivých róbách.

A obě mohou dobře posloužit jako inspirace ženám pro nadcházející plesovou sezonu. Jak totiž Deník zjistil, právě flitry a blyštivé šaty patří mezi hlavní plesové trendy pro rok 2024.

Dámy, které takovému lesku příliš neholdují, ale nemusí zoufat, protože trendů v oblasti společenských šatů je samozřejmě víc. „Trendy jsou určitě flitry, ty do plesové sezony patří. Nyní ale frčí také satén v různých gramážích a různé lesklosti, oblíbený je i takzvaný Kardashian styl, tedy obepnuté šaty se zvýrazněnými korzety, či asymetrické tvary výstřihů. Tím, že si letos velkou popularitu získal film Barbie, z barev vedou všechny odstíny růžové,“ nastínila pro Deník stylistka královéhradeckého módního salonu Le Monika Adéla Klemt. Ze střihů podle ní u zákaznic nyní vedou objemnější sukně.

Jako kombiné

Inspiraci mohou dámy před plesy čerpat i u svých dcer, které si „svou“ plesovou sezónu - období maturitních plesů - často odbývají ještě před Vánocemi. Pro šaty na maturitní plesy míří mnohé slečny do brněnského svatebního salonu Krystal Bridal. A tamní personál si všímá zajímavého trendu.

„Mnohé dívky hledají splývavé šaty ze saténu, většina slečen chce ale stále velké šaty ve stylu disneyovských princezen, s objemnými sukněmi. Letos si vybírají více než v minulých sezonách zelenou, byť ta barva je trendem již tři, čtyři roky,“ nastínila pro Deník vedoucí salonu Monika Smijová.

Nápady se dají čerpat také z internetu, což ostatně mnoho žen činí. Populární pro tyto účely je třeba web Pinterest. Podle jeho statistik se lze pro trendový vzhled na večerní akci inspirovat pro nadcházející sezonu módními přehlídkami značek Greta Constantine (resort 2024), Zuhair Murad (jaro/léto 2024), Saiid Kobeisy (podzim/zima 2023-2024), Pamella Roland (resort 2024) či Naeem Khan (jaro/léto 2024, kolekce ready to wear), a i Pinterest souhlasí s popularitou flitrových a jinak blyštivých šatů.

Třeba americká značka společenských rób Sherri Hill uvádí, že na plesy lze vyrazit i v poměrně odvážných a vyzývavých šatech. Hlavními trendy pro rok 2024 jsou totiž podle jejích návrhářů róby na jedno rameno či s výstřihem typu Bardot, tedy odhalenými rameny, šaty typu mořská panna, oděvy v barvách kovů (zlatá, stříbrná, měděná) a s leskem, a také šaty, které vypadají trochu jako kombiné.

„Pamatujete si na obepnuté večerní róby ve stylu 90. let? No, stejně jako všechno ostatní z 90. let, jsou zpět ve velkém stylu! Zkombinujte elegantní jednoduchost večerních šatů ve stylu slip-dress s luxusními látkami a šperky,“ uvádí web Sherri Hill.

Vrcholy plesové sezony v České republice • Celebrity a plesy jsou jako dvě veličiny, které se k sobě přitahují. Na dvou bálech, které jsou vrcholem plesové sezony v České republice, se ale známé osobnosti objevují nejen v roli vystupujících či moderátorů, ale také jako hosté. • Plesovými „srdci“ Česka jsou Praha a Brno. V Praze se tradičně koná Československý ples, Brno konkuruje svým Plesem jako Brno. • Záštitu nad Československým plesem tentokrát převzali prezident Petr Pavel a prezidentka Zuzana Čaputová. Akce se bude konat 17. února 2024 v Obecním domě. Moderovat ji budou Vica Kerekes a Petr Vondráček, hudební program bude věnován výročí Bedřicha Smetany, z hvězd vystoupí Petra Janů, Peter Nagy, Ondřej Gregor Brzobohatý a Kristina. • Plesu jako Brno již tradičně bude 24. ledna 2024 patřit brněnská Fait Gallery u nákupního centra Vaňkovka. Letos se opět moderování ujme Libor Bouček, program odtajní pořadatelé v neděli 10. prosince. A nebude chybět ani tombola, jejíž výtěžek poputuje na dobročinné účely.

Podle blogu Jovani pak dámy na plesech zazáří v materiálech jako flitry, krajka a samet a kromě kovových barev také v odstínech růžové, či výrazných barvách jako oranžová nebo královská modrá.

Hlavně se v nich dobře cítit

Přestože se trendy i v plesové módě mění, alfou a omegou všeho zůstává ctít přání pořadatelů a charakter dané akce. Pokud je ples tematicky zaměřený, je vhodné dorazit v róbě, která téma večera splňuje. Dámy i pánové by také měli splnit zadaný dress code - je totiž rozdíl mezi black tie, creative black tie a white tie.

Jaký dress code je vhodný pro ples? • Black tie - platí pro většinu plesů. Pánové by si měli dát černý smoking s bílou košilí a černým ručně vázaným motýlkem, dámy by měly sáhnout po šatech minimálně po kotníky, ideálně pak dlouhých, doplněných botami na podpatku, šperky a malou kabelkou. Šaty ovšem mohou mít rozparek, nebo být jednodušší, upnuté. • Creative black tie - jde o uvolněnější formu black tie. Pánové by se měli držet smokingu, mohou si ale pohrát třeba s barvou saka. Dámy pak mohou zvolit šaty s průstřihy, výraznějšími vzory či doplnit je extravagantnějšími doplňky. Podobný dress code lze zvolit pro tematicky laděné plesy, kdy hosté přizpůsobují své outfity tématu večera (třeba 20. léta a podobně). • White tie - jde o nejformálnější typ dress code. Pánové na sobě nesmí mít nic jiného než frak a dámy velkou dlouhou večerní toaletu, často s vlečkou. Zapomenout by měly na levnou bižuterii a zvolit skutečné klenoty, o účes by se jim měl rozhodně postarat kadeřník a k zahození nejsou ani společenské rukavice.

Hlavní při výběru plesové róby je ale podle Deníkem oslovených odbornic ještě něco dalšího - žena by si měla na sebe dát takové šaty, které se k ní hodí, v nichž vynikne její osobnost a ve kterých se cítí svá a pohodlně. Zkušený personál salonů umí kvalifikovaně poradit.

„Ženy chodí do salonu s nějakou představou, ale pak si stejně vyberou to, v čem si připadají krásné a mnohdy to bývá něco úplně jiného, než původně hledaly. Na zkoušku je potřeba přijít s otevřenou myslí a nebát se vyzkoušet personálem nabídnuté šaty, protože na ramínku vypadají úplně jinak. Až nositelka jim dodá osobnost,“ zmínila Smijová ze salonu Krystal Bridal.

Cenově se společenské šaty pohybují ve stále stejném - a velkém - rozmezí a vybrat si podle svého rozpočtu dokáže opravdu každý. Nejlevnější se v různých internetových (většinou zahraničních) obchodech dají pořídit již za několik stovek korun, nositelka ale musí počítat s horší kvalitou. V půjčovnách většinou šaty vyjdou na několik tisíc korun, dražší luxusní značky i návrháři své modely prodávají i v cenách nad 10 tisíc nebo za desetitisíce korun. V rozpočtu je nutné nechat si peníze rovněž na boty, doplňky, případně účes a make-up.