Kateřina se věnuje míchání parfémů, ke kterému se dostala během práce v galerii, asi šest let. „Šéf tehdy chtěl, aby nám to tam krásně vonělo, takže jsem ho vzala za slovo a začala míchat interiérovou vůni z esenciálních olejů. Klienti na ni reagovali skvěle, tak jsem pokračovala. Poptávka ještě nebyla tak velká, míchala jsem hlavně pro známé. V zimě 2020 jsem se rozhodla, že se parfémům chci věnovat pořádně a opustila jsem dosavadní práci. A pak začal covid,“ říká s úsměvem sympatická brunetka.

Osobní známost

Z devadesáti procent tvoří její náplň práce vytváření parfémů na míru. Jde o službu pro náročnější klientelu, která podle ní hledá něco zajímavého, čím nevoní půlka žen v MHD. „Zabývám se trochu divnými vůněmi, ráda objevuji nové kombinace a různé netradiční složky. U toho se vyřádím,“ říká Káča.

Její pracovní stůl je rozdělený na dvě poloviny – na jedné má vonné molekuly (syntetické esence), na druhé přírodní esenciální oleje. „Nejraději tyto dva druhy míchám dohromady. Vše kapu do lihu, používám 98% bio líh. Potom už jen zkoušíme na pokožce a hledáme výslednou kombinaci přidáním dalších složek,“ vysvětluje. Někdy je třeba přitvrdit, někdy odlehčit a jen ona ví, jak toho docílit.

Na každém voní jinak

Nelze, aby jedna kombinace ingrediencí na dvou lidech voněla stejně, proto je nutné vše ladit přímo se zákazníkem. „Každý má malinko jiné pH pokožky, jde o individuální ‚chemii‘, takže nelze přesně odhadnout, jak se výsledný mix na kom rozleží. Je to dané i tělesnou teplotou. Mám klienty, na kterých více vyniknou citrusy, na mě osobně vyvstávají kouřové esence, pak voním jako spálené dřevo. Stejná vůně ale může na někom jiném vyznít až do kokosova,“ směje se parfumérka.

I přes důraz na individualitu vyvíjí Kateřina i své ikonické vůně. „Chtěla jsem vytvořit slanou vůni, takže už tu mám k přivonění vůni z mořské řasy, která je krásně svěží. Pak je tu ženská kombinace fíku a santalu a nakonec parfém evokující ohořelé dřevo – ta bude spíš unisexová, až pánská,“ představila své výtvory Kateřina Šantrochová.

Musím říct, že všechny tři vůně bych okamžitě brala, ale nejvíc mi lahodila právě ta slaná! Kateřina by výsledný produkt chtěla dotáhnout do konce letošního roku. Připouští však, že je to náročný a nákladný proces. Vše navíc podléhá přísným hygienickým kontrolám.

Pojďme míchat

Kateřina mě přesvědčila, ať si spolu s ní zkusím parfém namíchat. „Tak mi řekni, jaké vůně máš ráda,“ začala. Přiznala jsem, že mojí slabostí jsou ty sladké orientální, ze kterých některé lidi až bolí hlava. A nemám ráda květiny a citrusy. Káča zapřemýšlela a jako první mi podala k očichání burbon vanilku, následoval kašmír, list maliníku, rosa de mai, himálajské pačuli…

Zatímco čarovala s pipetami, já žasla, jak ví, kam přesně sáhnout. „Jde o cvik, znalost, zkušenost. Když jsem se učila jako samouk s první výbavičkou esencí, na které mi tenkrát maminka věnovala dvacet tisíc korun, často jsem výsledek musela vylít. Teď už vím, co dělám.“

Jak mi postupně kapala na kůži další a další kapičky, začínal se rodit můj vlastní parfém. Recepturu si při tom pečlivě zapisovala do notýsku, aby v případě, kdy bych chtěla stejnou vůni namíchat znova, věděla, co přesně a v jakém množství přidat.

Přísně střežené tajemství

Být parfumérem je podle Kateřiny složitá cesta, na které ja každý naprosto sám. „Jelikož si svůj um každý parfumér střeží, nedá se o výrobě parfému nikde nic moc zjistit, přečíst. Nezbývá nic jiného než zkoušet metodou pokus omyl. Hodně jsem toho musela v začátcích zničit, ale poměrně brzy se mi povedly dvě dobré kombinace, od kterých jsem se pak mohla odpíchnout,“ dodává.

Sama Kateřina je, co se týče receptur a postupů, skoupá na slovo. Také už se setkala se zloději nápadů… A jak je to s cenou? Za svůj unikát zaplatíte podobnou částku jako za běžný niche parfém, tenhle má ale velkou přidanou hodnotu. A pokud chcete svůj parfém povýšit na klenot, můžete si ho nechat slít do krásného designového flakonu od designérky Elišky Monsportové. Připlatíte si za něj, ale stojí to za to!