Když bylo Seleně pouhých deset let, začala hrát v dětském seriálu Barney a jeho přátelé. V roce 2002 ale nastal v jejím životě zásadní zlom, protože ji objevil Disney Channel a prakticky ji vystřelil do hvězdného nebe.

V posledních letech se ji nevyhýbyly ani hlavní role v romantických komediích jako např. Zase jedna Popelka (2008) nebo Monte Carlo (2011). Za roli v seriálu Only Murders in the Building (2021), kde hraje po boku Steva Martina, Martina Shorta i modelky Cary Delevingne, byla nominována na cenu Emmy. Do povědomí se však dostala i svými pořady o vaření, se kterými se díky jejímu ojedinělému přístupu sžilo mnoho žen.

O sobě samé

Avšak hitem, který nyní boří sledovanost, je nový dokumentární film My mind and me, který mapuje šest let života jedné z nejsledovanějších popových ikon současnoti. V dokumentu se mimo jiné svěřuje i o velmi intimních věcech a do detailu popisuje, jaké to je žít s bipolární poruchou, která jí byla diagnostikována v roce 2019. Promluvila i o svých zdravotních problémech, které ji vyřadily na rok z aktivního života. Nebo se zde neváhá vyjádřit k tolik mediálně sledovanému rozchodu se zpěvákem Justinem Biebrem.

Zdroj: Youtube

Popová star

Kariéra Seleny, jakožto zpěvačky, započala v šestnácti letech, záhy poté platila za celosvětově známou zpěvačku a léta na výsluní vedla k opojné slávě, nabitým koncertům a hitům jako Love You Like A Love Song, který jen na YouTube zhlédlo více než půl miliardy lidí. V roce 2021 získala nominaci na Grammy za své první celošpanělské album Revelación. Zda je její úspěch dán tím, že do svých skladeb vkládá všechny své prožité emoce, ztráty, či znovuzrození sebe sama, to posuďte sami.

V péči vizážistů

Dnes už si tahle 165 centimetrů vysoká tmavovláska asi těžko vzpomene, kdy ji v maskérně nalíčili poprvé, zato vám s jistotou prozradí, že si zkrášlující proměny užívala hned od počátku. Její vztah k líčení se ale postupem času měnil. Co dříve vnímala jako nutnost, dnes bere jako zábavu. Ikonu s takto racionálním přístupem sleduje nyní na Instagramu přes 360 milionů followerů. A právě sociální sítě se staly důvodem, proč o svém vzhledu a přehnané touze vypadat dokonale začala přemýšlet více.

Založila svou vlastní značku dekorativní kosmetiky Rare Beauty určenou pro všechny, co mají o kráse vlastní představy. A její iniciativa šla ještě dále, založila nadaci Rate Impact Fund, která se zavazuje finančně pomáhat organizacím podporující duševní zdraví. Celé procento zisku z každého zakoupeného výrobku z její značky putuje na tyto záslužné účely.

Selena a móda

Světoví návrháři ji považují za dokonalou krásku s vlastním názorem. Obléci ji pak není těžké, její dokonalé křivky se vyjímají především v klasických róbách a na červeném koberci bývá tradičně ozdobou v tom pravém slova smyslu. Její osobní stylistka Kate Young pro ní vybírá šaty třeba z dílny Versace, Louis Vuitton, Oscar De La Renta či Rodarte. V civilních stylinzích bývá Selena zdrženlivá, ráda si obléká černobílé variace a preferuje sportovnější styl s konfortními střihy, které její přednosti spíše zakrývají.