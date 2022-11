Tereza Vu se specializuje na luxusní spodní prádlo. Trendů se přitom nedrží, jede si po vlastní ose. „Pro mě je důležité dělat věci, co mají trvalou hodnotu, což znamená pracovat s kvalitními materiály a střihy. Myslím si, že lidi by neměli podléhat masovému konzumerismu a že každá žena, ale i každý muž, by měli mít v šatníku pár kvalitních kusů, ať už jde o oblečení, nebo o spodní prádlo,“ říká návrhářka.

Vybrat správnou podprsenku je věda. Spodní prádlo potřebuje zvláštní péči

A proč si vlastně vybrala spodní prádlo? „Já mám ráda takovou tu hodinářskou práci. Už když jsem studovala v Londýně na London College of Fashion, tíhla jsem k prádlu. Ze začátku jsem si také myslela: Tak když umím udělat střih na běžné oblečení, udělám si ho i na podprsenku. Ale tam jsem narazila, tak jednoduché to není,“ vysvětluje s tím, že šití prádla má svá pravidla.

Musí se vzít v potaz elasticita i pevnost látky, tvar i velikost prsou, a vše dohromady musí perfektně fungovat. Navíc jde doslova o titěrnou práci, jedna podprsenka se může skládat třeba i z dvaceti miniaturních dílů. „Ale pro mě je to takový fetiš, já to mám ráda,“ směje se Tereza a přiznává, že ráda pracuje s materiály, ze kterých se špatně šije.

Ušij si sám

Mimochodem, je jednou z mála návrhářek, které nevyužívají krejčové, ale své modely samy reálně šijí. „Podle mě každý návrhář musí umět udělat střih a musí umět šít. Pokud to neumí, něco tam chybí a ani není schopný zkontrolovat kohokoli, komu práci zadá. Musíte vědět, co chcete a jak to má vypadat.“

Tereza si navíc zpravidla nekreslí návrhy. „Kolekci mám většinou celou v hlavě a pracuji už spíš jen se střihem – vím, jak má daný model vypadat, a podle toho kreslím střih. Moje kreativa tedy probíhá hlavně v momentu, kdy daný kus vzniká. Je pro mě tím pádem velmi důležité, abych v procesu vzniku byla osobně zaangažovaná. A i proto si celou kolekci pokaždé šiju sama.“

Pokud vás teď napadlo, jestli si lze vzít šití luxusní podprsenky jako doplňkovou aktivitu třeba ke sledováni televize, tak to nelze. „To opravdu ne. Už proto, že u toho musím mít šicí stroj, který nemám doma povolený, takže musím šít v ateliéru. Ale je pravda, že dodělávám věci i ručně, to mám ráda.“

Modelky i boubelky

Terezinými zákaznicemi nejsou jen ženy modelkovských postav. Její prádlo sluší a současně funguje i na 'reálných' ženách. „Je pravda, že na přehlídky zpravidla dělám 'eska', ale krása mého povolání spočívá v tom, že jak šiju na míru, můžu prádlo namodelovat na kohokoli.“ Důkazem byla i módní přehlídka, kde její prádlo vynesla plus size modelka Natálie Debnárová.

Plus size modelka Natálie Debnárová dobývá Česko. Pracuj s tím, co máš, říká

„Základem je, aby výsledek vypadal esteticky pěkně. V žádném případě není mým zájmem ženu ponižovat. A Natálie vypadala krásně, jako bohyně. Přitom trochu protestovala, když jsem jí řekla, že bude mít béžový set… Ale ano, vypadala krásně a o tom to je! Mám teorii, že prádlo umí ženskou rozzářit.“

Na druhou stranu připouští, že šití prádla pro ženy s tvary je velkou výzvou. „Musíte přizpůsobit spoustu věcí, třeba použít dvojitou vrstvu materiálu, širší, či dvojitá ramínka, širší zapínání atd. Vše se řeší individuálně, podle potřeb klientky. Důležité je, aby funkce a pohodlí byly zachovány, přece jen nemůžu navlíknout jemnou krajkovou braletku na éčka prsa.“

Vycpávky? To ne!

A když se to všechno povede, může mít koupě sexy setu podobný efekt jako estetický zákrok.

„Jde o sebevědomí a jestli ho ženě dodá estetický zákrok, anebo něco, v čem se bude cítit dobře, to už je jedno. Mimochodem, taky jsem měla klientky, které po mně chtěly vycpané podprsenky. Jenže to já nedělám a dělat nebudu. O tom to není. Ani o nějakém balamutění – vezmu si vycpanou podprsenku a když ji sundám: Jééé… Tuhle cestu nerazím, pro mě je to o kvalitě, aby prádlo dobře vypadalo a aby se v něm žena cítila dobře.“

Návrhářka Tereza Vu

Na Karlově univerzitě studovala francouzštinu. V pátém ročníku studia přerušila a s tehdejším manželem (po něm má příjmení Vu), odjela do Londýna. Z několikaměsíčního pobytu se vyklubalo sedm let. V Londýně porodila syna, začala se věnovat módě a mj. vystudovala prestižní London College of Fashion. Vytvořila značku Tereza Vu a pomalu se začala specializovat na spodní prádlo. Po rozvodu se vrátila do Čech. Se svým druhým manželem, marketingovým expertem Markem Hančem, má tři dcery.